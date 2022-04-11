تعرف على شروط التقدم لـ برنامج تأهيل المعلمين بـجامعة حلوان

بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان فى قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين.

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفي محمد عميد الكلية و من خلال شهر من تاريخه حيث أن الدراسة في الفصل التمهيدي تبدأ خلال يونيو – يوليو ٢٠٢٢ .

وأوضح الدكتور لطفي وشروط التقدم لـ برنامج تأهيل المعلمين هى كالآتي:

1- أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها ، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات متتالية.

2- لايتم قيد الطالب بالكلية الا بعد تسديد كافه الرسوم والمصروفات .

3- مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج:

- اصل المؤهل + صورة .

- خطاب يفيد بأن الدارس علي رأس العمل حتي تاريخه .

- بيان حالة( اصل + صورة ) .

- شهادة الجيش ( اصل + صورة ) .

- شهادة ميلاد ( اصل + صورة ).

- ٦ صور شخصية .

جدير بالذكر انه أقيم حفل إفطار في مقر المطعم المركزي بجامعة حلوان جمع الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وأعضاء اتحاد الطلاب، عقد بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبعض من السادة عمداء الكليات والقيادات الإدارية والسادة أمناء الجامعة والطلاب وعلي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وعقب الإفطار تحدث الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أعضاء اتحاد الطلاب مؤكدا دور الجامعة في إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاتحادات الطلابية في تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وأيضا التعبير عن آرائهم في القضايا والموضوعات المختلفة.

وأكد علي حرص جامعة حلوان الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعي بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب .