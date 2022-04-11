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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: نطرح الطماطم بـ 10 جنيهات.. وانخفاض تدريجي للأسعار قريبا

الطماطم
الطماطم

أكد الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير، أن الوزارة تتيح جميع المنتجات الزراعية بالأسواق وبكميات كبيرة، لافتا إلى استراتيجية الوزارة بأنه كلما زاد المعروض قلت الأسعار بالأسواق. 

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم 

وأضاف "القرش"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها جشع التجار، والوسطاء؛ لذا أطلقت الوزارة مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” التى بدورها تقضي على الحلقات الوسيطة، وتعرض المنتجات بأسعارها الحقيقية.

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ارتفاع الطماطم وتراجع ورق العنب.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

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أزمة المجنونة تصل البرلمان.. متى تنخفض أسعار الطماطم ؟

وأشار متحدث وزارة الزراعة، إلى أن زيادة الإقبال على الشراء من قبل المواطنين خاصة خلال شهر رمضان الكريم؛ سبب أيضا فى ارتفاع الأسعار، موضحا أن وزارة الزراعة تحل هذا الارتفاع من خلال طرح كميات كبيرة من الخضروات بالأسواق. 

وقال إن المواطنين لديهم حلول بديلة، حيث إن منافذ وزارة الزراعة توفر الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة بنسب تتراوح بين 25% لـ 30% من خلال منافذها، مشيدا بطرح وزارة الزراعة طماطم بسعر 10 جنيهات للكيلو للتخفيف عن أعباء المواطنين كما يزيد من المعروض.  

أما عن موعد انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، فأضاف أنه خلال الأيام القادمة ستشهد انخفاضا تدريجيا للسلع بالأسواق بما فيها الطماطم.

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