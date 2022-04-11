بدون مراكز تجميل.. خطوات عمل حمام بخار للوجه في المنزل

يلجأ الكثير من السيدات إلى عمل الماسكات في مراكز التجميل، ولكن نقدم لكي اليوم طريقة عمل حمام بخار للوجه في المنزل، يعمل على تنشيط الدورة الدموية للبشرة وتجديد الخلايا وزيادة نضارة البشرة،

تنظيف البشرة من الماكياج والأوساخ المتراكمة عليها.

كما يعمل حمام البخار على الوقاية من حب الشباب والبثور وتجنبها، حيث يفتح البخار المسامات وينظفها

التخلص من الرؤوس السوداء والبثور البيضاء، تقشير الوجه عبر إزالة الخلايا الميتة من الجلد وكما يحفز إنتاج خلايا جديدة تمنح البشرة نضارة وحيوية.

خطوات حمام البخار في المنزل:



تنظيف البشرة وتقشيرها باستخدام الغسول الخاص بك ومن المفضل أن يكون خالي من الصابون أو الكحول.

تقشير البشرة باستخدام مقشر طبيعي مثل السكر مع العسل لإزالة خلايا البشرة الميتة.

تغلي كمية من الماء في وعاء كبير وعميق، ثم تلف منشفة جافة من حوله وتعريض الوجه للبخار لفترات قصيرة على مدى عشر دقائق، ومن الأفضل أخذ استراحة وجيزة بين كل دقيقة أو دقيقتين.

بعد انتهاء البخار، تجفف البشرة بلطف ويوضع المرطب الخاص بك عليها.

* يمكن إضافة الأعشاب إلى الماء حسب نوع البشرة: للبشرة الحساسة، واعتمدي عشبة البابونج، أو ماء الورد للبشرة العادية، وشرائح الليمون يمكن وضعها للبشرة الدهنية.

ينصح بتكرار حمام البخار للبشرة ما بين مرة إلى مرتين أسبوعيا.

يمكن أيضا وضع قناع طبيعي لتغذية البشرة بعد الانتهاء من البخار.