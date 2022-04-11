عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان.. شروط حصول المصريين على الهجرة الدائمة.. 4 فئات يحق لها صرف المعاشات في قانون التأمينات

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة تواجه المتهم بانتحال صفة موظف جهة حكومية بالقاهرة

 

شروط حصول المصريين على الهجرة الدائمة وحالتين لزوالها | تفاصيل

 

10 آلاف جنيه.. إجراءات استخراج التراخيص المؤقتة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

 

ضوابط وآليات ربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل وفقا للقانون

 

احذر.. غرامة 100ألف جنيه عقوبة الغش حال الاستعلام عن خدمات التصنيف الإئتماني

 

رسوم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات في قانون المرور

 

أثار الذعر بسوهاج.. متسول يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

 

1500 جنيه غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق.. تفاصيل

 

أبرزها الأرملة.. 4 فئات يحق لها صرف المعاشات في قانون التأمينات والمعاشات

 

بالقانون .. 4 شروط ملزم توافراها لقبول الدفاتر التجارية من التجار

 

هل يسمح القانون بـ تبرع عديمي الأهلية بأعضائهم البشرية حال موافقة الأبوين؟

 

4 شروط لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية.. تعرف عليها

 

بـ الإجراءات الجنائية.. كيف يتم الاستعانة بالخبراء في تحقيقات القضايا؟

 

برلماني: الارتقاء بالإرشاد الزراعي يزيد إنتاجية المحاصيل ومقدار الربح للفلاحين

 

برلماني عن منظومة الإرشاد الزراعي: الوزارة تسعى لحل ندرة المهندسين

 

القانون يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب علي الأراضي الزراعية ..تفاصيل

 

إقامة طوال مدة المشروع.. حوافز وتسهيلات قدمها القانون للمستثمرين الأجانب

 

الشيوخ يحيل مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة للجان المختصة

 

خلال اجتماع برئاسة أبو العينين..شعراوي: 12 مليار جنيه تكلفة منظومة المخلفات

 

صرف المعاشات قانون التأمينات والمعاشات تجاوز السرعة المقررة على الطرق صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية الإجراءات الجنائية أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

ساعة زمن | قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

تورط أحد أقاربه.. القصة الكاملة لمقتل الطفل زياد بالإسماعيلية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

وداع مؤلم.. أول تعليق من كيروش بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

ترشيحاتنا

مجلة TIME تختار "ريفيان" واحدة من أقوى 100 شركة وتتجاهل "تسلا"

أخبار البرلمان.. شروط حصول المصريين على الهجرة الدائمة.. 4 فئات يحق لها صرف المعاشات في قانون التأمينات

فتح حزام الأمان| نجاة طفل من الموت بـ لعبة "الصاروخ" في سيدني

خالد الغندور: حسام حسن مرفوض داخل الجبلاية والأجنبي الأنسب لتدريب منتخب مصر

الانتخابات الرئاسية الفرنسية .. محاولة ثالثة وأخيرة لـ مارين لوبان

باستثمارات مصرية 100%|إنشاء منطقة حرة في ميناء الإسكندرية بـ500 مليون دولار|إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

مستعدة أقدم دور رقاصة.. صابرين تزيح الستار عن أسرارها |فيديو جراف

مشاهير عانوا من الشلل الرعاش.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة به

أصل الكنافة والقطايف .. بداية ظهورهما وتطورهما تاريخيًا ..فيديو

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ