أخبار البرلمان.. شروط حصول المصريين على الهجرة الدائمة.. 4 فئات يحق لها صرف المعاشات في قانون التأمينات

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة تواجه المتهم بانتحال صفة موظف جهة حكومية بالقاهرة

شروط حصول المصريين على الهجرة الدائمة وحالتين لزوالها | تفاصيل

10 آلاف جنيه.. إجراءات استخراج التراخيص المؤقتة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

ضوابط وآليات ربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل وفقا للقانون

احذر.. غرامة 100ألف جنيه عقوبة الغش حال الاستعلام عن خدمات التصنيف الإئتماني

رسوم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات في قانون المرور

أثار الذعر بسوهاج.. متسول يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

1500 جنيه غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق.. تفاصيل

أبرزها الأرملة.. 4 فئات يحق لها صرف المعاشات في قانون التأمينات والمعاشات

بالقانون .. 4 شروط ملزم توافراها لقبول الدفاتر التجارية من التجار

هل يسمح القانون بـ تبرع عديمي الأهلية بأعضائهم البشرية حال موافقة الأبوين؟

4 شروط لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية.. تعرف عليها

بـ الإجراءات الجنائية.. كيف يتم الاستعانة بالخبراء في تحقيقات القضايا؟

برلماني: الارتقاء بالإرشاد الزراعي يزيد إنتاجية المحاصيل ومقدار الربح للفلاحين

برلماني عن منظومة الإرشاد الزراعي: الوزارة تسعى لحل ندرة المهندسين

القانون يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب علي الأراضي الزراعية ..تفاصيل

إقامة طوال مدة المشروع.. حوافز وتسهيلات قدمها القانون للمستثمرين الأجانب

الشيوخ يحيل مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة للجان المختصة

خلال اجتماع برئاسة أبو العينين..شعراوي: 12 مليار جنيه تكلفة منظومة المخلفات