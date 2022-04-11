برلماني: الارتقاء بالإرشاد الزراعي يزيد إنتاجية المحاصيل ومقدار الربح للفلاحين

قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن ملف الإرشاد الزراعي من أهم الملفات الضروري تسليط الضوء عليه لما له من أهمية كبري في دعم المنظومة الزراعية بشكل عام والفلاحين بشكل خاص لا سيما في ظل وجود عجز في أعداد المهندسين الزراعيين.

وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الفترة الراهنة تستلزم من الدولة الارتقاء بمنظومة الإرشاد الزراعي بالتزامن مع التطور العلمي الملحوظ في الأبحاث الخاصة بالمحاصيل والعمل علي تحسين أصنافها بما يدعم زيادة الإنتاجية ومن ثم ينعكس علي قيمة الربح للمزارعين، معقبا " مينفعش الفلاح يفضل علي نفس الحال من سنين لازم يواكب التطور ".

وعن فكرة التطبيق إلكتروني " هدهد" لمعاونة الفلاح بالإرشاد الزراعي، وصفها عضو مجلس النواب، بأنها قد تحمل شيئا من الصعوبة علي الفلاح والحل الأنسب هو مده بالشرح الوافي والتطبيق العملي بالإرشادات من قبل المهندسين الزراعيين، معقبا " الفلاح كان ومازال يزرع الأرض وفقا لأهوائه وضروري التدخل لإنقاذه".

وناشد البرلماني، الحكومة بأهمية دعم الفلاح بملف الأسمدة باعتبارها أحد أساسيات العملية الزراعية، وتوفيرها بشكل جيد بالأسواق.

وفي سياق متصل عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية المعنية بمنظومة الارشاد الزراعي، وتناول اللقاء بحث التوسع في جميع الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين.

ووجه القصير بضرورة تكثيف تواجد المرشدين الزراعيين والأساتذة والباحثين مع المزارعين على أرض الواقع وتوصيل جميع الإرشادات الفنية لهم وكذلك حل المشكلات التي تواجههم فورا، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود من أجل دعم الفلاح حتى يحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل المختلفة.

وبحث القصير، أيضا، منظومة الإرشاد الإلكتروني والتطبيق الذكي "هدهد" لمساعدة الفلاح وكذلك دور القناة الزراعية في توعية المزارعين من أجل سد العجز في مهندسي الإرشاد.

وقال القصير إنه يجب الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإرشاد الزراعي وسرعة توصيل الإرشادات والتوصيات الفنية إلى المزارعين.

وأشار إلى ضرورة توعية المزارعين بأساليب الزراعة والري الحديثة وكذلك انتقاء التقاوى الجيدة المعتمدة بالإضافة إلى استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد والهدر.

حضر الاجتماع د عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي وبعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.