وكيلا الزراعة والتموين بالفيوم يتفقدان الصوامع استعدادا لموسم حصاد وتوريد القمح

قام الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم، بجولة تفقدية لأحد الحقول المنزرعة بمحصول القمح صنف جميزه 12 وهى أحد الأصناف شديدة الأصابه بمرض الصدأ.

جاء ذلك بمركز سنورس ناحية سنورس ثانى وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للمحصول، استعدادا لموسم حصاد وتوريد محصول القمح موسم 2021/202، وذلك بحضور المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم والمهندس زاينهم عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى و فاطمه جاد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية بالفيوم.

كما استعرض وكيل زراعة الفيوم الجهود التى تبذلها مديرية الزراعة بالفيوم بكافة أجهزتها الإرشاد والمكافحة بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وذلك منذ أكثر من ستة أشهر قبل بداية موسم الزراعة .

والتى تمثلت فى نشر السياسة الصنفية للأصناف المصرح بزراعتها فى محافظة الفيوم والتى تعطى أعلى انتاجيه وتكون مقاومة للإصابات المرضية ومنها الأصناف الحديثة مثل مصر 3 ، سخا 95 وايضا تنفيذ المؤتمرات الموسعة مع مستوى المديرية والمراكز .

وأشار المرور المستمر على مدار الساعه بالإشتراك مع فريق الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح على الحقول المنزرعه بالمحصول وعدم ظهور الإصابة بالصدأ وخصوصاً فى الأصناف الأقل تحملاً للمرض وظهور المحصول بحاله جيده والسنابل ممتلئه .

وكذلك تنفيذ أيام الحقل والندوات الإرشادية بالحقول الإرشادية ( حيث تم زراعة 169 حقل إرشادى موزعه مع مراكز المحافظة ) جميعها مزروعة على مصاطب لما لها من مميزات منها التوفير في كمية التقاوى والتوفير فى مياه الرى بمقدار الربع ومقاومة الرقاد وإعطاء أعلى إنتاجية .

ثم تحدث مدير عام الإرشاد عن التحديات التي تواجه محصول القمح هذا الموسم والتى كان أبرزها دودة الحشد الخريفية .

واستعدت مديرية الزراعة لهذا الخطر بل بداية الموسم بفريق عمل من الإرشاد والمكافحة وتم نشر التوصيات الفنيه لمكافحة هذا الخطر على مستوى الجمعيات الزراعية سواء عن طريق المطبوعات او الأفلام التى يتم عرضها على شاشات العرض بالجمعيات.



كما تم أيضا توفير المبيدات المستخدمة فى المكافحة لهذه الآفة وايضاً المبيد المستخدم فى مكافحة الأصداء عن طريق إدارة المكافحة بالمديرية والإدارات الزراعية ، كما تم ايضا زيارة الصوامع بمركز الفيوم وطامية لمتابعة الاستعداد لاستلام محصول القمح.



واستعرض وكيل التموين بالفيوم جهود مديرية التموين بالفيوم فى تجهيز عدد 13 موقع لأستلام المحصول ما بين شون اسمنتيه تم تجهيزها او صوامع مجهزه بقدره استيعابيه اكثر من 200 الف طن كما تم تشكيل لجان لأستلام المحصول بكل موقع من الزراعه والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومن المتوقع أن يزيد التوريد هذا الموسم عن الموسم الماضى نظراً لزيادة اسعار التوريد والتى قد تصل إلى 885 جنيه للأردب وزن 150كجم .

وكذلك تم عملية التطهير لهذه الصوامع لتكون جاهزة لاستقبال القمح هذا العام، وايضاً تم تجهيز أماكن لانتظار السيارات بكل موقع وذلك لتسهيل عملية الاستلام ومنعاً للتكدس والزحام.

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