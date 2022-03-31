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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل زراعة الفيوم يزور مصنع السكر لمتابعة توريد البنجر

وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم أثناء زيارة مصنع سكر البنجر

أجرى الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم زيارة لمصنع الفيوم لصناعة السكر يرافقه المهندس أيمن يوسف مدير عام إدارة المحاصيل السكرية بالمديرية والمهندس زينهم عاشور محمد مدير عام الارشاد الزراعي و الدكتور كرم عبدالصادق مسئولة المحاصيل السكرية و فاطمة جاد مسئول العلاقات العامة والإعلام بمحطة البحوث الزراعية ومديرو الإدارات الزراعية.

وجاءت الزيارة لمتابعة توريد محصول بنجر السكر إلى المصنع وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بالزراعات التعاقدية والمزارعين على أرض الواقع وحل مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات بحضور لفيف من المزارعين.


وكان في استقبالهم المهندس خالد أبو بكر مدير عام الزراعة والمهندس إيهاب عبد الجواد نائب مدير عام الزراعة وبعض مهندسي المحاصيل السكرية  وتم خلال الزيارة القيام  بجولة بالمصنع ومتابعة عملية التوريد للبنجر وعمليات الوزن وأخذ العينات من كل سيارة خاصة بكل مزارع  على حدة وإعطاء العينة رقم سرى ويتم تحليل العينات لحساب نسبة الشوائب ونسبة السكر وذلك لتحديد السعر طبقا لنسبة الشوائب ونسبة السكر.

وقام وكيل وزارة الزراعة بالفيوم المرور على جميع مراحل التصنيع  بداية من  دخول البنجر إلى المصنع إلى إنتاج السكر والمولاس وتفل البنجر المجفف في  صورة حبيبات تستخدم فى تغذية الحيوانات.


وتشير النتائج إلى ارتفاع إنتاجية محصول بنجر السكر وبجودة عالية لارتفاع نسبة السكر في المحصول  ويتضح من ذلك ان  للحملات القومية للنهوض بالمحاصيل  ومتابعة تنفيذ المزارعين  للتوصيات الفنية اثرا ايجابيا في تحقيق أعلى إنتاجية وبمواصفات تصديرية.

وأضاف وكيل الوزارة أن هناك إقبالا كبيرا من المزارعين هذا العام لبيع المحصول للشركة نظرا لتحريك السعر وشفافية الأداء كما تحرص مديرية الزراعة بالفيوم على عقد ندوات إرشادية موسعة لشرح وتوعية المزارعين بزراعة البنجر وأهمية المحصول الاقتصادية لارتباطه بالسلعة الاستراتيجية الهامة وهي السكر والرد على المشاكل التي تواجه المزارعين أثناء توريدهم للمحصول للمصنع خلال الموسم.

 

قبل موسم حصاد القمح.. وكيل زراعة الفيوم يوجه نصائح مهمة للمزارعين

 

 

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الفيوم وكيل وزارة الزراعة مصنع السكر

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