زراعة إبشواى تنظم ندوة إرشادية عن أهم العمليات البستانية لمحصول المانجو

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم برعاية الدكتور ربيع محمد مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ندوة توعية لمزارعي المانجو بمنظقة ابشواي الزراعية.

وحضر الندوة كلا من الدكتور خيرى حسن عبد الرحمن باحث بمركز البحوث، والمهندس احمد لطفي مدير عام البساتين بالمديرية والمهندس محمد صوفي أخصائي البساتين بارشاد المديرية والمهندس طه داهش مدير عام إدارة ابشواي الزراعية، والمهندس عبد الباقي يونس مفتش المكافحة بالإدارة وشادية عجمي مسؤولة الإعلام بالإدارة والمهندس وليد أمام مدير عام الإرشاد بالإدارة والمهندس علي منجود مدير عام البساتين بالإدارة، ومديرى الجمعيات الزراعية بمركز ابشواي ، وكبار مزارعي لمحصول المانجو .

وأوصى معهد البحوث البساتينية بالتخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم والمحافظة على انتظام الرى اسفل الاشجار والتخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وجمع النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لانها تعد مصدرا لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق، وزيادة عدد الخراطيم بمعدل 2 خرطوم لكل شجرة ورفع الفروع من الأرض بربطها وتقليم اشجار المانجو المحلي والاجنبي و يتم الرش بالمبيد الفطري بعد التقليم، وتسميد اشجار المانجو التى تروى بالتنقيط بالنسب المعروفة.

كما أوصت الندوة بالرش الورقى فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر برش 150جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص).

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