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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة ثقافية بقرية العدوة بالفيوم

قافلة ثقافية بقرية
قافلة ثقافية بقرية العدوة بمركز الفيوم

 

نظم قسم ثقافة القرية بفرع ثقافة الفيوم  قافلة ثقافية بقرية العدوة تضمنت ورشة رسم حر للفنان محمد عبد الرحمن، إلى جانب ورشة موهير لعمل عروسة جوانتي باشكال محتلفة للمدربة فاطمة محمد.

 

برعاية أ. د.ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة،  بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان القافلة الفنية والثقافية بقريةالعدوة.

 

 

 بالإضافة إلى ورشة ماندالا أو التنقيط بالألوان للمدربة ندي احمد ومشيرة الدفناوي، وعلي جانب آخر نفذت اماني عبد التواب وسناء قناوي ورشة اشغال يدوية من الخرز لعمل اكسسوارات، بجانب محاضرة بعنوان "زواج القاصرات وتأثيره علي الصحة" .

 

حاضرتها مروة محمود تحدثت فيه عن الآثار السلبية التي تنتج عن الزواج المبكر للفتاة، ومحاضرة بعنوان "فيروس كورونا وتأثيره علي الإنسان" حاضرتها د .ايمان حرب تناولت اهمية تعاطي اللقاح وذلك تجنبا للإصابة بهذ المرض اللعين، بالإضافة إلي لقاء توعوي حول" أهمية تعديل السلوكيات ومفاهيم التعامل الامثل مع المياه" لمحمد محمود وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالفيوم، وفي الختام أقيم لقاء توعوي حول "مواجهة الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي".

 

 

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الفيوم قافلة ثقافية قرية العدوة

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