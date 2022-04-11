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برلمان

الشيوخ يحيل مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة للجان المختصة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعد تلاوة الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى مجلس الشيوخ استنادًا إلى مواد الدستور وقانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتفويض مجلس النواب في 14 مارس 2021 في تحديد وإحالة مشروعات القوانين التي يرى أخذ رأي مجلس الشيوخ في شأنها.

وأشار جبالي في رسالته إلى إرفاق نسخة من مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن تعديل أحكام القانون 200 لسنة 2020 إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

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