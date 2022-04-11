1500 جنيه غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق.. تفاصيل

انتشرت فى الفترة الأخيرة حوادث الطرق ، وذلك بسبب السرعة الزائدة التى يلجأ إليها السائقون على الطرق ، مما تكون سببا فى وفاتهم.

ومع ارتفاع صوت أذان المغرب، شهد طريق مصر أسيوط بدائرة مركز العياط في الجيزة حادث سير وقع بين سيارتي ميكروباص، راح ضحيته شخص وأصيب 10 آخرين.

شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن سبب الحادث هو اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بأخرى متوقفة.

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء توقف سيارة ميكروباص على الطريق توقفت بجوارها سيارة أخرى وخرج منها قائدها يسأل قائد الأولى عن سبب التوقف.

وكشفت التحريات أنه أثناء ذلك اصطدمت سيارة ميكروباص مسرعة بالسيارة الثانية من الخلف.

وكان شخص لقى مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق مصر - أسيوط بدائرة العياط.

بلاغ تلقته شرطة النجدة في الجيزة، أفاد بتصادم سيارتين ميكروباص على طريق مصر - أسيوط بدائرة مركز العياط، ووقوع مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى من الخلف.

نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة ١٠ آخرين.

تم رفع حطام الحادث ونقل المصابين الي المستشفى لتلقى العلاج.

تحرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

ووضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية على السائقين المخالفين لقواعد المرور ، بحيث تصل إلى غرامة 5 الاف جنيه.

الغرامات المالية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه

2000 جنيه غرامة لـ :

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئي

ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

ونص قانون المرور على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

وطبقا لـ قانون المرور يزداد هذا الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.