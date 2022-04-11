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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : نولى اهتماما كبيرا بـ الطلاب ذوي الهمم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على دعم الطلاب ذوى الهمم (الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة) بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

وتعد جامعة حلوان من أكبر الجامعات التي تضم داخل كلياتها طلاب من ذوى الهمم أصحاب الإعاقات الجسدية حيث تقوم جامعة حلوان من خلال الوحدات الخاصة داخل الجامعة من تقديم الدعم وتذليل أى عقبات أمامهم .

قال راشد عصام مدير رعاية الشباب جامعة حلوان، ان رعاية الشباب بجامعة حلوان حريصة على ابنائها الطلاب من ذوى القدرات الخاصة وانها تحرص على مشاركتهم فى جميع الأنشطة الطلابية المختلفة التى تقوم بها الجامعة وان لا يوجد نشاط طلاب يمنع على الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

بالصور.. جامعة حلوان تنظم حفل إفطار للطلاب الوافدين

صرح راشد صلاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان هناك عدد من البطولات التى تنظمها الجامعة لطلابها من ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم، بإضافة إلى البطولات التى تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت مدير رعاية الشباب جامعة حلوان، أن الأنشطة الطلابية تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

جدير بالذكر انه أقيم حفل إفطار في مقر المطعم المركزي بجامعة حلوان جمع  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وأعضاء اتحاد الطلاب، عقد بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبعض من السادة عمداء الكليات والقيادات الإدارية والسادة أمناء الجامعة والطلاب وعلي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وعقب الإفطار تحدث الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أعضاء اتحاد الطلاب مؤكدا دور الجامعة في إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاتحادات الطلابية في تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وأيضا التعبير عن آرائهم في القضايا والموضوعات المختلفة.

وأكد علي حرص جامعة حلوان الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعي  بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب .

 

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