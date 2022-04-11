كندا تفرض عقوبات تستهدف قطاع الدفاع الروسي.. فماذا كانت حجتها؟

قالت كندا اليوم الاثنين إنها تفرض عقوبات على شركات في قطاع الدفاع الروسي وإنها تدرس خيارات لاتخاذ إجراءات إضافية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

قالت الحكومة في بيان إن عقوبات اليوم الاثنين تفرض قيودا على 33 كيانا في القطاع لتقديمها المساعدة للجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا.

وذكر البيان "هذه الكيانات قدمت دعما غير مباشر للجيش الروسي وبالتالي فهي متواطئة في الألم والمعاناة الناجمين عن حرب فلاديمير بوتين العبثية في أوكرانيا".

يأتي ذلك، فيما قال وزير الخارجية الروسي المخضرم، سيرجي لافروف، إن روسيا لن توقف الحرب في أوكرانيا قبل الجولة القادمة من محادثات السلام مع كييف.

وتستمر الحرب وإن بوتيرة أقل من الأيام والأسابيع الماضية، ولكن هناك توقعات بهجوم روسي كبير قريب.

و فر ما يقرب من 45000 شخص من أوكرانيا خلال 24 ساعة ، بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وقالت الأمم المتحدة ، اليوم الإثنين ، إن ما يقرب من 45 ألف لاجئ أوكراني فروا خلال 24 ساعة ، على الرغم من أن الكثيرين منهم محاصرون في مناطقهم أو يبقون على أمل أن تنتهي الحرب قريبًا.

ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إن 4547735 أوكرانيًا فروا من البلاد منذ الغزو الروسي في 24 فبراير - وهو رقم زاد عليه 44781 ألف شخص عن يوم أمس الأحد.

وقدر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 7.1 مليون شخص أوكراني فروا من ديارهم لكنهم ما زالوا في أوكرانيا.

