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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى المفتي عن حقيقة ارتباطها بـ ويجز : متسألونيش أنا

ويجز وهدى المفتي
ويجز وهدى المفتي

ردت الفنانة هدى المفتي على سؤال خلال حلقة رامز موفي ستار عن حقيقة ارتباطها بمطرب الراب ويجز.

وردت الفنانة هدي المُفتي قائلة: "متسألنيش أنا أسأله هو".

هدى المفتي مع رامز جلال :

وقعت الفنانة هدى المفتي ضحية مقلب رامز موفي ستار، عبر قناة ام بي سي مصر، أمس الأحد.

وجهت هدى المفتي، عدة لكمات، للفنان رامز جلال، بعد اكتشافها أنها ضحية مقلب رامز موفي، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر.


ودخلت هدى المفتي، في حالة الرعب خلال أحداث مقلب رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

وعبر النجم العالمي فان دام، عن عميق تقديره للفنانة هدى المفتي، خلال مقلب رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر.

ورد رامز جلال، ساخرا، :"انت بتلاغي ولا ايه، يا فان دام، اقفلي الباب في وشه". 


وطالبت الفنانة هدى المفتي، بتغير فورمات رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء  الأحد. 
 

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

هدي المفتي ويجز طرب الراب ويجز رامز موفي ستار الفنانة هدي الم فتي

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