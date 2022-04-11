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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ماذا تعني قرارات الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

مدرب المنتخب القادم
مدرب المنتخب القادم

 

 

لازال الأمل قائمًا لدى الاتحاد المصري ، بشأن انتزاع قرار من الفيفا لإعادة مباراة مصر والسنغال، في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر .

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قرارات لجنة الانضباط

في وقت سابق أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، اتحاد الكرة المصري ، بتحويل شكوى مباراة مصر والسنغال إلى لجنة الانضباط .

وكان قد تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية إلى "فيفا" على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة مصر والسنغال ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
 

وفي تطور متسارع، قررت لجنة الانضباط، دراسة الأدلة المقدمة من جانب الاتحاد المصري، وتفريغ الكاميرات، فضلًا عن استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال لسماع أقوالهم يوم 17 إبريل الجاري ومناقشتهم في كافة الأمور التي استند عليها مسؤولو اتحاد الكرة المصري وكذلك التقارير التي أرسلوها للجنتي المسابقات والحكام.
ما أدلة اتحاد الكرة المصري ؟

وتعرض منتخب مصر داخل الملعب وخارجه لمضايقات أثرت على اللاعبين والبعثة بالكامل، مما ترتب عليه مزيد من الخوف والقلق لدى اللاعبين الذين تأكدوا من عدم خروجهم سالمين من ملعب المباراة إذا فازوا باللقاء.

ولمتابعة المزيد حول إعادة لقاء مصر والسنغال .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

فيفا اتحاد الكرة المصري مباراة مصر والسنغال لجنة الانضباط كأس العالم 2022 بقطر

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