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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقلاب أتوبيس عام ببني سويف دون وقوع إصابات

صدى البلد

انتهت الأجهزة الأمنية في بنى سويف من رفع حطام حادث أتوبيس  طريق القاهرة أسيوط الغربى بمحافظة بنى سويف .
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، تفاصيل حادث إنقلاب أتوبيس نقل عام قادم من القاهرة الى بنى سويف قبل الإفطار وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، ان الحادث وقع  على طريق القاهرة أسيوط الغربي بين كمين سمسطا ومحطة وقود زمام سمسطا وأن سبب حادث  الأتوبيس  اختلال عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس، وان المصابين رفضوا النقل الى مستشفى العام .
وكانت غرفة عمليات مديرية الامن  في بنى سويف ، تلقت بلاغا أفاد بإنقلاب أتوبيس قادم من القاهرة الى المنيا  ، وعلى الفور وجهت الأجهزة الأمنية في بنى سويف ، الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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