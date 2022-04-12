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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالوادى الجديد

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بدائرة القسم بالإشتراك مع آخرين 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (4 أشخاص "لإثنين منهما معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى الوادى الجديد – المنيا) ، كما تم العثور على (حفرة كبيرة داخل المنزل المشار إليه – 300 قطعة ذهبية اللون معدنية دائرية الشكل عليها رسومات فرعونية – 52 قطعة معدنية مستطيلة الشكل عليها رسومات فرعونية – كمية من البخور والأعشاب وقطع من الرصاص – الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب  بحثاً عن قطع أثرية لبيعها لتحقيق أرباح مادية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تشكيل التنقيب عن الاثار وزارة الداخلية أمن الوادى الجديد

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