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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

جاء في نص البرقية: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن والزود عن أراضيه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات".

وأضاف محافظ الفيوم: "إننا نجدد العهد لسيادتكم بأن نبذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، لتبقى مصرنا آمنة ‏مطمئنة، حماها الله من كل مكروه وسوء، وجعلها دوماً حصناً منيعاً في وجه الطغاة والمتربصين، وأن ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

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