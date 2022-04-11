محافظ الفيوم يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
جاء في نص البرقية: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن والزود عن أراضيه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات".
وأضاف محافظ الفيوم: "إننا نجدد العهد لسيادتكم بأن نبذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، لتبقى مصرنا آمنة مطمئنة، حماها الله من كل مكروه وسوء، وجعلها دوماً حصناً منيعاً في وجه الطغاة والمتربصين، وأن ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".