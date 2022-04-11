بث مباشر.. احتفال الأزهر الشريف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بث مباشر لاحتفال الأزهر الشريف، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

ويحضر الاحتفال، قيادات وعلماء الأزهر الشريف، على رأسهم الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الفتاح العواري، أستاذ التفسير وعلومه وعميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وأدى الآلاف من المصلين ، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الجامع الأزهر، وسط حالة من الأجواء والروحانيات الرمضانية.

وأم المصلين، عدد من أئمة الجامع الأزهر الشريف، الذين أدوا صلاتي العشاء والتراويح، بتلاوة آيات من القرآن الكريم بالقراءات العشر المتواترة.

