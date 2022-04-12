الحلبي: لم يكن هناك مقارنة بين الطائرات المصرية والإسرائيلية في حرب 73..فيديو

هنأ اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، الشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان، قائلا: "كل عام والشعب المصري ومصر والدول العربية بخير".

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الطائرات التي كانت تمتلكها القوات المسلحة في حرب 1973 كانت طائرات من الجيل الثاني والأول"، لافتا: "طائرات ذات مدى قليل وتسليح بسيط".

وأشار: "إسرائيل كانت تمتلك طائرات من الجيل الثالث بها رادار وصواريخ راداريه وذات مدى عال، ولم يكن هناك أي وجه مقارنة بين الطائرات المصرية والإسرائيلية".

وأوضح: "العنصر الحاكم في معركة الجو بين الطائرات هو عنصر التدريب واستنباط أساليب قتال جديدة وغير نمطية للتغلب على الفرق الرهيب في الإمكانيات".