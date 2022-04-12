عبدالفتاح الجريني: بسمع كل أنواع الموسيقى حول العالم.. وتنبأت بنجومية ويجز.. فيديو

قال المطرب عبد الفتاح الجريني، “إنه كان من المفترض هنزل بالالبوم مع شركة روتانا ولكن لظروف كورونا، تم تأجيل طرح الألبوم”.

وأضاف عبد الفتاح الجريني، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن آخر ألبوم قمت به كان مع الفنان تامر حسني، وايضا قمت بعمل اغنية مع شاروخان".

وتابع عبد الفتاح الجريني، أنه خلال عام 2019 كنت شغال مع روتانا وأكدت أن ويجز سيكون مطربا ذا شأن كبير وكان منزل أغنية "دورك جاي" في الوقت ده، وأكدت أني سأقوم بعمل معه.

وأشار عبد الفتاح الجريني إلى أنه “بسمع كل أنواع الموسيقى الموجودة حول العالم حتى الكوري والهندي".



