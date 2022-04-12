نشرة المرأة.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. فوائد السباحة في الصيام.. وحظك اليوم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

لا يزال القمر يتنقل في برج الاسد الناري ولا يزال يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الاسد ما يعني اجواء ناجحة ورابحة تسهل اعمال مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز يحمل معه انفراج تقدم تفاؤل وافراح ترتاح تختفي الغيوم وتتفاهم مع المحيط ويعطيك القدرة على الحوار والنقاش واللقاءات المهمة والانجازات والمواعيد والمقابلات سنة جيدة سنة مباركة من الفلك تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع ان تفاؤلك يجعلك تعمل بمهمة ونشاط.

تعد وجبة السحور مهمة فى رمضان، ويحذر أغلب أطباء التغذية من تخطيها، فلها فوائد عدة تجعل الجسم قادرا على الصيام، لذلك يقدم موقع صدى البلد يوميا قائمة بالواجبات الرئيسية.

قد يكافح الكثير منا للاستيقاظ للسحور وقد لا يعرف البعض الحكمة وراء ذلك ويفهمها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إعلم أن السحور وجبة أساسية لتخزين الكثير من المعادن والفيتامينات التي تحافظ على أجسامنا نشطة وصحية حتى الإفطار.

قال الخبراء إن السباحة أثناء الصيام خلال شهر رمضان المبارك يمكن أن تساعد في فقدان الدهون الزائدة في الجسم مع الحفاظ على نشاط الجسم.

تعتبر السباحة تمرينًا مهمًا له فوائد لا حصر لها ، حيث يسبح العديد من الأشخاص يوميًا لأغراض متنوعة. قال الخبراء لصحيفة جوردان تايمز إنه لا يساعدك فقط على الحفاظ على لياقتك ، بل يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للتعافي من العديد من الحالات الصحية.