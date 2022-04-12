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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا.. أقراص البيض وفول بالخضروات.. والحلو أم علي بالكراميل

أم على بالكراميل
أم على بالكراميل

تعد  وجبة السحور مهمة فى رمضان، ويحذر أغلب أطباء التغذية من تخطيها، فلها فوائد عدة تجعل الجسم قادرا على الصيام، لذلك يقدم موقع صدى البلد يوميا قائمة بالواجبات الرئيسية.

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طريقة عمل أقراص البيض :

 

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل أقراص البيض .

مقادير أقراص البيض :

أرز أبيض مطهو 
بيض 
فلفل رومي
سكر بودرة
لبن
2 ملعقة كبيرة دقيق
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملح 
فلفل أسود زيت

طريقة تحضير أقراص البيض :

* يخفق ثم يضاف الفلفل الأخضر ثم يضاف بيكنج بودر

* ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الأرز ونقلب جيدا

* ثم بالملعقة يوضع الخليط مثل الطعمية في الزيت وترك حتى تصل إلى اللون الذهبي ثم تقدم ،علي بتناول الزبادي بجانب السحور .

مكونات فول بالخضراوات للشيف إلهام فتحي

كوب فول مدمس
مكعبات طماطم
بصل قطع صغيرة
نصف ملعقة ثوم مفروم
فلفل رومى/حسب رغبتك
ملعقتان من الزيت
ربع ملعقة من الكمون
ملعقة من الملح

طريقة عمل الفول بالخضراوات والثوم..

فى وعاء على النار ضعى شرائح البصل وأنتظرى حتى تأخذ اللون الذهبي وأبدئى فى وضع الثوم المفروم والفلفل وقلبى جيدًا.

ضعى مكعبات ومعجون الطماطم والتوابل  وقلبى جيدًا.

ضعى الفول وقلبي جيدا مع المكونات السابقه  واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم أضيفى القليل من الليمون.
 

طريقة عمل ام علي بالكراميل :

اتشرت حلويات ام علي فى جميع الدول العربية بداية من الشام الى المملكة السعودية وهي حلوى محببة ومفضلة لدي الكثير لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ام علي .

مقادير أم علي بالكراميل :

250 جرام عجينة كلاج
4 كوب حليب
1/2 كوب سكر
1/2 كوب زبدة
1/4 كوب زبيب
1/4 كوب لوز
1/4 كوب بندق
1/2 كوب جوز هند
1 ملعقة كبيرة قرفة

الكراميل:

1 كوب حليب
1/4 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة نشا
1/2 كوب قشطة

طريقة تحضير أم علي بالكراميل:

-سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠.
-حضري صينية متوسطة الحجم.
-باستعمال السكين قطعي عجينة الكلاج لشرائح، وفككيها عن بعضها، وضعيها في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة مع تقليبها من وقت لآخر لتصبح ذهبية اللون، اتركيها جانبا.
-احضري طبق فرن متوسط الحجم. وضعي الكلاج المحمص في الطبق.
-وزعي فوقه الزبيب، اللوز، البندق ، جوز الهند والقرفة.
-في قدر سخني الحليب، السكر والزبدة وصبيه فوق الكلاج.
-ضعي الطبق بالفرن ٢٠ دقيقة ليتماسك قليلا ويصبح ذهبي اللون.

-الكراميل:

في كسرولة سخني السكر ليصبح ذهبي واضيفي الزبدة والكريمة، وباستعمال الملعقة الخشبية قلبي بهدوء ليصبح متجانسا وبعدها وزعيه على أم علي و قدميها مثلجة.

الشيف نجلاء الشرشابى الدول العربية الخضراوات أرز ابيض حلويات القرفة الطماطم ​​​​​​​health

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