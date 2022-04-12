لا تتجاهلها.. 5 فوائد لتناول وجبة السحور في رمضان

قد يكافح الكثير منا للاستيقاظ للسحور وقد لا يعرف البعض الحكمة وراء ذلك ويفهمها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ اعلم أن السحور وجبة أساسية لتخزين الكثير من المعادن والفيتامينات التي تحافظ على أجسامنا نشطة وصحية حتى الإفطار.

إليك بعض فوائد السحور

1- السحور ينشط الجهاز الهضمي ويحافظ على مستوى السكر في الدم.

2- يمنع السحور الشعور بالتعب والكسل ، ويمنح الجسم الطاقة اللازمة للعمل والدراسة والعبادة وممارسة المهام اليومية أثناء النهار.

3- يحافظ على التوازن العام للجسم وخاصة في ساعات الصيام الطويلة.

4- تناول وجبة سحور صحية وكاملة تساعد على إبعاد الجوع والعطش ، بشرط ألا تحتوي على أطعمة مالحة أو زيتية أو مشروبات غازية أو بهارات ، فهذه الأطعمة ثقيلة على الجهاز الهضمي وتزيد من التعرق والعطش.

5- يقي الناس من أي مشاكل ناتجة عن نقص الماء أو الطعام ، مثل الصداع ، والدوخة ، والإمساك وغيرها من المشاكل.

يؤكد جميع الأطباء أهمية وجبة السحور في رمضان، فحاول ألا تفوتها لتحصل على كل فوائدها.

أهمية وجبة السحور

من جانبه قال الدكتور مروان سالم اخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية: إن وجبة السحور تعتبر من الوجبات التي يجب أن تكون وجبة خفيفة وغير مبالغ فيها و"لايت"، فلا يجب أن تحتوي وجبة السحور على الكثير من السعرات الحرارية، وذلك حتى يتمكن الجسم من حرقها خلال ساعات الصيام.

وأضاف سالم في برنامج هيلثي الذي يعرض على موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه لا يجب الاستغناء في وجبة السحور عن الجبن قليل الدسم، و الخيار بشكل أساسي؛ حيث ان الخيار من الخضروات التي تحتفظ بكميات كبيرة من المياه في الجسم، لذا فهو يوفر حاجة الجسم من الماء خلال عدد ساعات الصيام.



وتابع سالم، أن الطماطم يجب ان تحتويها وجبة السحور أيضا، إضافة إلى البروتينات، والتي يمكن ان نحصل عليها من خلال الفول، وهي وجبة شهيرة بين المصريين في وجبة السحور، ولا غني عنها؛ حيث يمكن اضافة الفول وبرز الكتان الحار مع الليمون.

وأكد أنه يمكن إدخال الشوفان في وجبة السحور، حيث انه يعتبر من الكربوهيدرات المعقدة، والتي يمكن ان تعطي احساسا بالشبع لفترات طويلة، حيث يمكن تناول 3 ملاعق من الشوفان على كوب من الزبادي وبعض من الفاكهة مثل الفراولة، والموز والجوافة، مع ملعقة عسل ابيض للتحلية.

ونوه سالم، بأنه لا يجب أن تكون وجبة السحور في وقت مبكر، إلا أن تأخير وجبة السحور أمر مستحب للغاية، إضافة إلى أنه لا يجب تناول الطعام مرة واحدة، ولكن يمكن تناول وجبة السحور على مدار ساعة، ولك بإتباع نظام اللقيمات، وهو نظام مفيد للغاية بالنسبة للجسم.