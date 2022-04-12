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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12-4-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12_4 _ 2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .
 

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حظك اليوم وتوقعات الأثنين 11-4- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

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نشرة المرأة .. حظك اليوم الأحد 10- 4 -2022 .. وأطعمة غنية بالحديد

#الحمل


مهنياً: مكاسب مادية تنعشك وتزدهر أوضاعك المهنية وتحصل على ترقية ومكافأة 
عاطفياً:لا تلحّ على الحبيب في أمور لا يستطيع التزامها، ولا تقيّده بأمور تعرف في أعماق نفسك أنه عاجز عن تنفيذها
صحياً: انتبه لصحتك وراجع الطبيب إذا شعرت بأي عارض، لا تهمل آلام الرأس والرقبة أو ضيق التنفس

 

#الثور


مهنياً: حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع، يُكافئك الحظ بتعاطف كبير ولن يخذل آمالك.
عاطفياً: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكما.
صحياً: تمهل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان.

 

#الجوزاء 


مهنياً: تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعاً، فتنهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك النفسية، وتعود إلى محيطك العائلي منشرح الصدر مطمئن البال. 
عاطفياً: بادر إلى وضع حد لكل ما من شأنه أن يسيء إلى العلاقة بالشريك، بعضهم يحاول تشويه صورتك أمامه.
صحياً: طفرة جلدية مفاجئة قد يكون سببها الإكثار من المأكولات الحامية أو البهارات.

 

#السرطان

 

مهنياً:تعيش اجواء ساحرة ورابحة ماليا ومعنويا وتتمتع بكل الحيوية المطلوبة لانجاز اعملك التي تحرص عليها وبلوغ الاهداف التي تحلم بها 
عاطفياً: قد تصاب بخيبة أمل بسبب صدمة عاطفية فجائية، فكن مستعداً لمرحلة مقبلة تحمل الكثير من المفاجآت.
صحياً: مزاجك السيّىء سببه الارهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام.

 

#الاسد 

مهنياً: انت على موعد مع فرص مالية مفاجئة، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير. 
عاطفياً: اذا كنت على علاقة بأحد مواليد العقرب، الجدي أو الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم.
صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المهدئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك.

 

#العذراء


مهنياً: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد، بل العمل بغية التحسين والتطوير وتحقيق النتائج المتوخاة. 
عاطفياً: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأججة، وتمضي مع الشريك أجمل أيام حياتك.
صحياً: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها.

 

#الميزان


مهنياً: تغمرك اليوم أجواء من الهناء والسعادة، وقد تبدأ جديداً على الصعيد المهني يكون عبارة عن منتوج جديد غير متوافر بكثرة في الأسواق.
عاطفياً: تشعر اليوم بالرضى عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معاً في وقتها وبكفاءة.
صحياً: لا تبالِ كثيراً بالمطبّات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها.

 

#العقرب


مهنياً: لا تدع الآخرين يزعزعون ثقتك بنفسك، وكن حازماً في قراراتك اليوم، ولا تتردد في التعبير عن أفكارك مهما تكن جريئة.
عاطفياً: حاذر خلافات مع افراد العائلة وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات، قد تعيش وضعاً عاطفياً معقداً.
صحياً: حاذر بعض الوصوليين المستفيدين من أوضاعك والذين يبتزّونك ولا تتذمّر.

 

#القوس


مهنياً: أجواء ساحرة ومصالحات في الأفق، إنّه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة، وتتبنى فيه أفكاراً مفيدة على الصعيد المهني.
عاطفياً: تظهر للشريك حبك الصادق رافضاً المواقف المتشددة وتنجح في إنعاش العلاقة بينكما.
صحياً: تمر بضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي.
 

#الجدي 


مهنياً: تتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين، وتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة. 
عاطفياً: المشاعرالسلبيّة تتراكم لتثور فجأة وتعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيّاً.
صحياً: تستعد بحماسة للانتقال في فصل الصيف إلى أحد المجمعات السياحية وتمضية معظم وقتك في ممارسة السباحة.

 

#الدلو


مهنياً: قد تواجه معارضة من قبل أرباب العمل، لذا تحلَّ بالصبر لتنال مرادك منهم، فهم يعرفون كفاءتك ومدى قدرتك على تولي المسؤوليات الكبيرة.
عاطفياً: لا تكوّن انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك ولا تكن فضوليا فتقع بمشاكل أنت بغنى عنها.
صحياً: لا تتهرّب من المشاركة كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصاً في هذا اليوم.

#الحوت 


مهنياً: إنه وقت جيّد للمباشرة بتحرك يُظهر حسن النيات، ويجب أن تتخلّى عن خجلك وتبدو جريئاً
عاطفياً: يخيّم الانسجام وتتحسّن اللقاءات والمواعيد ويحلو لك السهر والدردشة
صحياً: حب الطبيعة والتنزه في أرجائها يمنحانك القوة والراحة النفسية

السرطان حظك اليوم العذراء العمل خلافات الأبراج

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