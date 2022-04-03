نشرة المرأة.. توقعات الأبراج لحظك اليوم.. وأبرز أسباب القولون العصبي أثناء الحمل

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:
طريقة عمل عجينة القطايف فى المنزل
يقدم الشيف محمد بركات طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بتكلفة أقل وبشكل آمن.
سحورك عندنا.. فول بالطحينة والبيض بالمشروم وجبنة بالطماطم
احتفالا باليوم الثاني من شهر رمضان؛ نقدم لكم قائمة لسحور رمضان، وهي عبارة عن :"الفول بالطحينة والبيض بالمشروم وجبنة بالطماطم .
توقعات الابراج وحظك اليوم الأحد 3-4-2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3-4- 2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .
القولون العصبي في الحمل: الأسباب والأعراض والتشخيص والعلاج
متلازمة القولون العصبي هو اضطراب في الأمعاء يؤدي إلى آلام متكررة في البطن وعدم الراحة يختلف القولون العصبي IBS عن مرض التهاب الأمعاء (IBD). قد يتعايش القولون العصبي والحمل ، خاصة عند النساء المصابات بالفعل بهذا الاضطراب. تسبب الحالة تغيرات في حركة الأمعاء وعدم الراحة في الجهاز الهضمي (GI) ، عادةً بدون أسباب مرضية كامنة.