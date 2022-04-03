نشرة المرأة.. توقعات الأبراج لحظك اليوم.. وأبرز أسباب القولون العصبي أثناء الحمل

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

يقدم الشيف محمد بركات طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بتكلفة أقل وبشكل آمن.

احتفالا باليوم الثاني من شهر رمضان؛ نقدم لكم قائمة لسحور رمضان، وهي عبارة عن :"الفول بالطحينة والبيض بالمشروم وجبنة بالطماطم .

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3-4- 2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .

متلازمة القولون العصبي هو اضطراب في الأمعاء يؤدي إلى آلام متكررة في البطن وعدم الراحة يختلف القولون العصبي IBS عن مرض التهاب الأمعاء (IBD). قد يتعايش القولون العصبي والحمل ، خاصة عند النساء المصابات بالفعل بهذا الاضطراب. تسبب الحالة تغيرات في حركة الأمعاء وعدم الراحة في الجهاز الهضمي (GI) ، عادةً بدون أسباب مرضية كامنة.