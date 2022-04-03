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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا.. فول بالطحينة والبيض بالمشروم وجبنة بالطماطم

سحور
سحور

احتفالا باليوم الثاني من شهر رمضان؛ نقدم لكم قائمة لسحور رمضان، وهي عبارة عن :"الفول بالطحينة والبيض بالمشروم وجبنة بالطماطم .

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سحور رمضان.. طريقة عمل فول بالصلصة والبيض بأسهل الخطوات

المقادير:

 

علبة فول مدمس .
ليمون .
معلقة كمون .
معلقة فلفل أحمر حلو .
2 فص ثوم .
2 ملعقة صلصة طماطم .
الفلفل الحار الطازج .
2 ملعقة كبيرة طحينة .
زيت الزيتون .
2 حبة طماطم مقطعة إلي مكعبات .
البقدونس الطازج .

 

طريقه تحضير  سحور رمضان :

قومي بتصفية السائل الموجود في عبلة الفول المدمس و غسل الفول جيدًا .

ضيفي الفول إلي قدرة مناسبة  وضع كمية من الماء حتي تغطي الفول جيدًا  ، بعد ذلك ضيفي الفول و الكمون  و الفلفل الحار و الملح و الفلفل و التقليب مع الفول جيدًا  و تركه ليغلي لمدة 15 دقيقة .

و في أثناء طهي الفول قومي بتجهيز طبق لإضافة صلصة الطماطم  و الطحينة و عصير الليمون  ( حوالي 1/2 ليمون )  و كمية من زيت الزيتون و الخلط جيدًا حتي تمتزج الطحينة مع الطماطم .

و بمجرد أن يتم طهي الفول ضيفي الفول المطبوخ إلي وعاء صلصة الطماطم و الطحينة و عمل خليط ناعم الملمس .

يمكنك تزيين الفول بمكعبات الطماطم و زيت الزيتون و البقدونس و الزعتر المفروم.
صبح الأن طبق الفول بالطحينة جاهز للتقديم و تناوله دافئ .

مكونات عمل البيض بالمشروم :-

3 بيض. مشروم. بصلة. ملح. فلفل. ثوم. زيت نباتي.

طريقة تحضير عمل البيض بالمشروم

نقوم بوضع مقلاة على النار فيها زيت. نقوم بوضع الزيت في الطاسة. نضيف البصل على الثوم ونقلب المكونات. نقوم بإضافة المشروم ونستمر في تقليب المزيج.

نضيف الملح ونقلب المزيج ونضع الفلفل.

نقوم بخفق 3 بيضات ونقوم بقليها في طاسة.

بعد أن ينضج البيض نقوم بوضع المشروم عليه. نضع البيض بالمشروم في طبق التقديم مع خبز أسمر.


 طريقة عمل جبنة بالطماطم 


المقادير:
جبنة بيضاء
طماطم
نعناع
زيت زيتون

طريقة التحضير:
* اهرسي الجبنة وقطعي الطماطم لمكعبات
* اخلطي الجبنة و الطماطم ثم ضيفي إليها زيت الزيتون
* ضيفي النعناع للطبق ويقدم بالهنا

زيت الزيتون احتفال الثوم الفلفل الحار رمضان

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