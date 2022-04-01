سحور رمضان.. طريقة عمل فول بالصلصة والبيض بأسهل الخطوات

فول بالصلصة والبيض من الأطباق الشهية والغنية بالمكونات الصحية، فيمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل على مائدة السحور.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فول بالصلصة والبيض.

مقادير فول بالصلصة والبيض



فول

بصل

طماطم

شبت

فلفل رومي

بيض

ملح

ثوم مفروم

ليمون

زيت ذرة

فلفل أسود

كمون

كزبرة ناشفة



طريقة تحضير فول بالصلصة والبيض



- يشوح البصل والثوم في الزيت

- ويضاف الفلفل والطماطم ويشوحوا

- ثم يضاف الشبت والليمون والملح والفلفل والكمون والكزبرة والفول ويخلطوا جيدا

- يوضع البيض على الوجه

- ويغطى ويترك حتى تمام الطهي

- ويقدم ساخنا