ننشر تفاصيل تشكيل لجان واضعي أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع مديرو عموم الإدارات التعليمية، بتشكيل لجان واضعي أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لعام في جميع المواد.

وقالت وزارة التربية والتعليم: تشكل هذه اللجان من 3 أعضاء من المعلمين ذوي الخبرة ، مشددة على موافاة بياناتهم لقسم الإحصاء بالادارة تمهيدا لتسجيل بياناتهم على التطبيق الجاري إعداده لهذا الغرض بهدف البدء في تدريبهم على استخدام منصة الامتحانات الجديدة تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أن يكون أحد الأعضاء مختص بالمواد المترجمة (math & science )

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من أن يراعى في المرشحين لهذه اللجان أن يكون: لديهم خبرة في استخدام الحاسب الآلي، وأن يكونوا قد تسلموا البريد الإلكتروني الموحد وقاموا بتفعيله حيث تصل إليهم دعوات التدريب من خلال البريد الإلكتروني الموحد.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ترشيح عدد 3 معلمين من كل مدرسة ثانوي عام وعدد 2 من كل مدرسة خاصة بكل مديرية للتدريب على ادارة المنصة اثناء الامتحانات لتحقيق أقصى استفادة ودعم المنصة بخبراتهم والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة فيها وتسلم أيضا لقسم الإحصاء.

جدول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي “التدريبية”

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان عاجل الآن تعديل جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي مراعاة لأعياد الأقباط .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم ، عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام أجهزة التابلت ، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2022/4/18 بدلا من يوم الاحد 17 ابريل 2022 .

وبناءا على ذلك تقرر أن يكون جدول الامتحانات التدريبية للصفين الاول والثاني الثانوي بعد التعديل كالتالي :

الاثنين 18 ابريل : الفلسفة للصف الاول الثانوي (ساعة)

الثلاثاء 19 ابريل 2022 : رياضيات علمي وادبي لطلاب الصف الثاني الثانوي ( ساعة)

الثلاثاء 26 ابريل : الاحياء للصف الاول الثانوي ( ساعة)

الاربعاء 27 ابريل 2022 : الاحياء علمي و الجغرافيا ادبي للصف الثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات التدريبية للصفين الاول والثاني الثانوي تعقد وفقا للضوابط التالية :

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).