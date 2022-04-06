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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزارة التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد الطلاب المتجاوزين لـ نسب الغياب

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدر هاشم علي جامع رئيس الادار المركزية للتعليم الفني بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم، شدد خلالها على ارسال حصر اعداد الطلاب الذين تجاوزوا نسب الغياب المقررة 85% نظري ، و 75% عملي في موعد اقصاه غدا الخميس الموافق 7 ابريل 2022.

وقال رئيس الادار المركزية للتعليم الفني، أإه سيتم عرض اسماء هؤلاء الطلاب على الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة معهم ، لأنهم من المفترض ان يكونوا من الطلاب المنتظمين الذين لهم الحق في دخول امتحانات 2022.

جدير بالذكر أنه وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، يشترط  الا تقل نسبة حضور الطالب الذى يرغب فى دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى، عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بغض النظر عن سبب الغياب، و85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وفقا لمنظومة الجدارات المهنية يشترط لدخول الطالب التقييم النهائي اجتياز جميع وحدات البرنامج الصف الثالث كما يشترط تحقيق نسبة الحضور المقررة طبقا لقانون التعليم وهى 85%

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أما بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية يشترط حصول الطالب على 60 % على الأقل من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع (تخصص تصنيع غذائي) ومادة مشروع العمل " تخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية.

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لامتحانات الدبلومات الفنية 2022.

ويقوم قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، حاليا بتدريب خبراء الصناعة المقرر أن يشاركوا في امتحانات الدبلومات الفنية 2022 العملية، للتعرف على كيفية امتحان الطلاب، وقياس مهاراتهم، للتأكد من اتقان الطلاب للمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه لأول مرة سيتم عقد الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني ، بالتنسيق مع خبراء وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة .

وأوضح  نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه في إطار تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، تقرّر أن طالب التعليم الفني الذي لن يتمكن من إثبات أنه أتقن المهارات المطلوبة من ممثلي سوق العمل ، سيظل يعيد السنة حتى يتقن المهارات المطلوبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها، من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022  “العملية والمعملية” يوم السبت الموافق 2022/5/21، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التحريرية يوم السبت الموافق 2022/5/28.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن يتم البدء في أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2022 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2022/6/24.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، حوالي 800 ألف طالب تقريبًا بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج) بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغت عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان  المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3100) لجنة امتحانية تقريبًا.

وبالنسبة للمدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تخريج هذا العام أولى دفعات طلاب المدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2021/2022 والبالغ عددهم (23) ألف طالب وطالبة.

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