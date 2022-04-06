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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعقد امتحانات تدريبية إلكترونية لطلاب الأول والثاني الثانوي من 17 أبريل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا، أكدت خلاله أنه في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب، فقد تقرر عقد الامتحانات التدريبية لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/4/17.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذا الامتحان التدريبي يهدف إلى تدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وفقا للجدول التالي:

جدول الامتحانات التدريبية 

الامتحانات داخل المدرسة

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يتم عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي داخل المدرسة، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي”.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في إرسال التطبيق الخاص بـ الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت اعتباراً من اليوم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فسيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع أسئلة الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الامتحانات التجريبية الأسئلة المقالية والموضوعية.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، وتوفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المالية”.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرساله لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

التعليم تطوير المنظومة التعليمية وزارة التربية والتعليم الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات التدريبية

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