عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة مدرستنا| صور

قناة مدرستنا
قناة مدرستنا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة مدرستنا 

وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أنه يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية واولياء امورهم ، متابعة البرامج التعليمية على قناة مدرستنا 1 ، وفقا للجداول المعلنة اليوم ، مشيراً إلى أن المواعيد المعلنة اليوم تخص البرامج التعليمية التي سيتم بثها  حتى ١٠ أبريل 2022 بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

txt

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس خلال شهر رمضان

txt

تدخل طارق شوقي ينهي أزمة موعد الامتحانات بمدارس القاهرة.. قرار نهائي بعقدها يوم 7 مايو بدلا من 18 أبريل.. مديرية التعليم: لم نقصد مخالفة التعليمات.. والأهالي يشكرون الوزير على سرعة الاستجابة

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة البرامج التعليمية على قناة مدرستنا 1 من خلال : تردد قناة مدرستنا ١: 12303 أفقي ، معدل ترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 5/6

وعلى جانب آخر .. شهدت لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء التام في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، خلال أداءهم امتحان مادة الرياضيات في آخر أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية.

وأكد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي سهولة الامتحانات الشهرية، وخلوها من أي أسئلة صعبة أو خارج المنهج المدروس.

واقتصرت أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتم وضعها عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة، حيث يكون لكل مدرسة امتحان منفصل مختلف عن المدارس الأخرى.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد الأسئلة في امتحان كل مادة في امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية بـ 15 سؤالا، وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، لا تعتمد على قياس مهارات الحفظ. 

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (1)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (1)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (2)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (2)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (3)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (3)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (4)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (4)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (5)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (5)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (6)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (6)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (7)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (7)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (8)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (8)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (9)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (9)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (10)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (10)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (11)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (11)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (12)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (12)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (13)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (13)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (14)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (14)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (15)
مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (15)
وزير التربية والتعليم قناة مدرستنا البرامج التعليمية مواعيد عرض البرامج التعليمية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة مرتضى منصور من سب محمود الخطيب

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات

ترشيحاتنا

زيلينسكي: روسيا تستخدم الجوع كسلاح في أوكرانيا

مصر تمنح تسهيلات جديدة لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات.. تفاصيل

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

حازم إمام: كيروش لم يطلب زيادة راتبه والبعض يريد تسخين الجماهير

روسيا تتعهد باتخاذ إجراءات انتقامية بعد طرد النرويج الدبلوماسيين

٦ أمور مباحة في نهار رمضان.. وهذه الأفعال تفسد الصيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

فيديو

٦ أمور مباحة في نهار رمضان.. وهذه الأفعال تفسد الصيام

سهير رمزي تفتخ خزائن أسرارها.. زيجاتها العشرة وندمها على الإجهاض وأدوار الإغراء|"فيديوجراف"

ماذا قالت شيرين رضا عن الزواج وعلاقتها بـ أحمد الفيشاوي.. فيديو جراف

حرمها المتشددون وأباحتها دار الإفتاء.. 8 أمور يباح للصائم فعلها “فيديوجراف”

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ