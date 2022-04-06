وزير التعليم يعلن جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة مدرستنا| صور

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة مدرستنا

وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أنه يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية واولياء امورهم ، متابعة البرامج التعليمية على قناة مدرستنا 1 ، وفقا للجداول المعلنة اليوم ، مشيراً إلى أن المواعيد المعلنة اليوم تخص البرامج التعليمية التي سيتم بثها حتى ١٠ أبريل 2022 بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة البرامج التعليمية على قناة مدرستنا 1 من خلال : تردد قناة مدرستنا ١: 12303 أفقي ، معدل ترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 5/6

وعلى جانب آخر .. شهدت لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء التام في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، خلال أداءهم امتحان مادة الرياضيات في آخر أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية.

وأكد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي سهولة الامتحانات الشهرية، وخلوها من أي أسئلة صعبة أو خارج المنهج المدروس.

واقتصرت أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتم وضعها عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة، حيث يكون لكل مدرسة امتحان منفصل مختلف عن المدارس الأخرى.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد الأسئلة في امتحان كل مادة في امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية بـ 15 سؤالا، وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، لا تعتمد على قياس مهارات الحفظ.

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (1)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (2)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (3)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (4)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (5)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (6)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (7)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (8)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (9)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (10)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (11)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (12)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (13)

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا (14)