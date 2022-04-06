تدخل طارق شوقي ينهي أزمة موعد الامتحانات بمدارس القاهرة.. قرار نهائي بعقدها يوم 7 مايو بدلا من 18 أبريل.. مديرية التعليم: لم نقصد مخالفة التعليمات.. والأهالي يشكرون الوزير على سرعة الاستجابة

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حالة من الغضب لدى أولياء أمور طلاب مدارس محافظة القاهرة؛ بعد أن كشفت مديرية التربية والتعليم عن المواعيد المقترحة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 - 2022 .

أولياء الأمور والطلاب فوجئوا أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قررت انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 18 أبريل الجاري؛ وهو ما يخالف تماما التعليمات المذكورة في الخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مطلع العام الدراسي الحالي، والتي شدد فيها على حظر عقد أي امتحانات تحريرية في شهر أبريل.

المواعيد الأولى المثيرة للجدل

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت في بيان رسمي لها منذ ساعات، مقترحا لموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، مؤكدة أنها ستبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي، يوم الاثنين الموافق 8-4-2022 وحتى الثلاثاء الموافق 26-4-2022، وسيبدأ امتحان الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم الاثنين الموافق 18-4-2022، وحتى الأربعاء 27-4-2022.

وقالت مديرية التربية والتعليم، إن امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني، تبدأ الثلاثاء 26-4 وحتى الخميس 19-5، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت 7-5 وحتى الخميس 12-5، أما الصف الرابع الابتدائي فسيبدأ يوم الأحد 8-5 وحتى الخميس 12-5، وامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية ستبدأ السبت 14-5 وحتى الخميس 19-5.

وأشارت مديرية التربية والتعليم، إلى أن امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي، ستكون يومي 13 و14-4، أما المستوى الرفيع لصفوف النقل؛ فوفقا لظروف كل إدارة في الفترة من 11 وحتى 17-4.

أولياء الأمور: المناهج لسه ماخلصتش في المدارس

من جهتها، قالت شيماء ماهر، مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا: من الصعب جدًا بدء الامتحانات 18 أبريل؛ لأن المناهج المقررة لم يتم الانتهاء من تدريسها في المدارس حتى الآن، بل ما زالت هناك وحدة كاملة في كل مادة لم يتم تدريسها بعد.

وأكدت شيرين حمدي، مؤسس ائتلاف التعليم مشروع أمة، أن منهج الفصل الدراسي الثاني، غير ملائم نهائيا للمدة الزمنية المقررة للترم الثاني، مضيفة: ومفيش وقت نهائي للمذاكرة مع نهار رمضان.

وأضافت شيرين حمدي مؤسس ائتلاف التعليم مشروع أمة: كفاية ضغط على أولادنا، تعبنا حشو المناهج الدراسية غير الملائمة نهائيا للطالب، وخصوصا أنها لا تتناسب مع خطة الوزارة في الترم الثاني، وإحنا عاوزين أولادنا يتعلموا، مش يتعقَّدوا ويكرهوا حياتهم وطفولتهم.

وطالبت شيرين حمدي مؤسس ائتلاف التعليم مشروع أمة، بتخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني، قائلة: المدرس مش معاه عصايا سحرية؛ عشان يلحق يخلص تدريس باقي المنهج قبل 18 أبريل.

طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

وعلى الفور، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وباقي مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات؛ للالتزام بالخريطة الزمنية لـ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي وضعتها الوزارة.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سيتم تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ طلاب مدارس القاهرة الدارسين بـ سنوات النقل.

تعليم القاهرة تتراجع وتعدل مواعيد الامتحانات بتعليمات من الوزير

ومن جهتها، تراجعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن مواعيد الامتحانات الأولية التي أعلنتها وأثارت الجدل، وقررت تعديل موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني؛ تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن فكرة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ صفوف النقل بمدارس القاهرة يوم 18 أبريل الجاري؛ كانت مجرد مقترحا لمواعيد الامتحانات، وليست موعدا نهائيا، وسيتم إعلان الجدول بالمواعيد بعد التعديل.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نؤكد أن قرارنا النهائي، هو عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) نهاية العام الدراسي لمراحل النقل بالابتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري 2021-2022 من 7 مايو المقبل، وفق الخطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للدراسة.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: أن المقترح تم إعداده؛ على خلفية أن الفترة من 21 أبريل حتى 6 مايو، كلها إجازات يتخللها يومين عمل فقط.

ونوه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأن اقتراح عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 18 أبريل والذي أثار الجدل أمس؛ لم يمثل إخلالا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، والتي سبق أن أعلنتها الوزارة.

أهالي الطلاب يشكرون وزير التعليم على حل الأزمة مع المديرية

ومن جهته، عبَّر أولياء الأمور، عن شكرهم وامتنانهم الشديد للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واصفين استجابته وتفاعله مع حالة الغضب التي سيطرت عليهم، بـ"السريعة".

وطالب أولياء الأمور، مديريات التربية والتعليم، بضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، قبل إصدار أي قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل أبنائهم طلاب المدارس.