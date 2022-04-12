الجريني مع ياسمين عز.. صعب أرجع المغرب وألاقي مكان والدتي فاضي.. محمد منير مثلي الأعلى.. وبحب عفوية فيفي عبده

حل المطرب عبد الفتاح الجريني، ضيفا لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، وكشف عن العديد من التفاصيل الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الجريني يبكي على الهواء: صعب أرجع المغرب وألاقي مكان والدتي فاضي.. فيديو

تأثر المطرب عبد الفتاح الجريني بالبكاء، بعد حديثه عن والدته، قائلا “مروحتش المغرب من ساعة وفاة والدتي ولكن أنا بالرغم من ده أنا أعشق المغرب ولكن صعب أرجع البيت والاقي مكان والدتي فاضي ومش عارف أرجع بسبب كدة”.

وأضاف عبد الفتاح الجريني، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن “اهلى واخواتي ابتديت اجيبهم عندي ولسه الموضوع واخد مني وقت عشان ارجع المغرب”.

عبد الفتاح الجريني: قضيت فترة كبيرة مع والدتي في المستشفيات.. فيديو

قال المطرب عبد الفتاح الجريني، “أنا قضيت فترة كبيرة مع والدتي في المستشفيات، وأنا عارف أنه لو روحت المطار هشوف كل الأمهات في المغرب ، وسيكون صعب عليا”.

وكشف عبد الفتاح الجريني، عن قصة الخاتم الذي يحمله، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن “الخاتم بتاع والدي الله يرحمه، ووالدتي اديتهولي هدية، ولازم يكون معايا في كل مكان”.

الجريني لـ ياسمين عز: القفطان المغربي جميل عليكي لازم تلبسيه على طول..فيديو

قالت الإعلامية ياسمين عز، بأنها ارتدت القفطان المغربي، خصيصا لإستقبال عبد الفتاح الجريني، المطرب عبد الفتاح الجريني.

ليرد المطرب عبد الفتاح الجريني على الإعلامية ياسمين عز، أن “القفطان المغربي جميل عليكي لازم تلبسيه على طول”.

عبد الفتاح الجرينى يكشف حقيقة خلافه مع سعد لمجرد وعمرو مصطفى ..فيديو

كشف الفنان عبد الفتاح الجرينى ، عن حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان سعد المجرد ، قائلًأ :"المجرد بحبه ومفيش بينى وبينه تواصل أو خلافات وبفضل فاكرله تعازي الخاصة بوفاه والدتي ".



وأكد “الجرينى” خلال لقائه ببرنامج “ كلام الناس فى رمضان” عبر فضائية “ إم بي سي” أن الملحن والفنان عمرو مصطفى أول ملحن يذهب إلى منزله ، معلقًا :" بكن له كل الحب والمحبة قعدت معاه وخدت منه لحن أغنية "بحب أشوفك كل ثانية"، وبتمنى يكون فيه تعاون ما بينا خلال الفترة القادمة ".

الجريني: محمد منير مثلى الأعلى.. وبحب عفوية فيفي عبده

كشف الفنان عبد الفتاح الجريني، عن مواصفات فتاة أحلامه ، قائلًا :"لو هرتبط أنا بحب البساطة في التعامل وهي المشكلة الموجودة الفترة دي، وأنا عندي وش واحد، وبفضَّل إنها تكون بنت بلد، بنت البلد هتتفهم ظروف الحياة والطباع"، مضيفًا أنه يفضل الذكاء والجمال.



وأوضح “الجرينى" خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس فى رمضان” والمذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” أنه يحب محمد منير جدا، ويعتبره مثله الأعلى، حيثُ أن منير مدرسة، هو الاستاذ والتلميذ، وطوال حياته يتمنى أن يكون مثله.

الجريني: أغنية أشوف فيك يوم كانت لراشد الماجد..وقصيت شعرى مرة واحدة

أكد الفنان عبد الفتاح الجرينى، أن أغنيته “أشوف فيك يوم” كانت أغنية الفنان الكبير راشد الماجد وعندما علم أنها أعجبته أهداها له ليغنيها الجرينى، مشيرًا إلى أن هذه الأغنية كانت سببًا في انطلاقة، معلقًا: "نفسي فى يوم أكون نجم كبير وأساعد الناس زى ما الناس ساعدتني".

وأضاف “الجرينى” خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس فى رمضان” عبر فضائية “ إم بي سي مصر ” أنه ينام على “دوشة” لذا ينام على صوت تليفزيون وصوت الغسالة ، متابعًا :"ماشى على ايقاع وعارف ان انا غريب".