عبد الفتاح الجريني: قضيت فترة كبيرة مع والدتي في المستشفيات.. فيديو

قال المطرب عبد الفتاح الجريني، “أنا قضيت فترة كبيرة مع والدتي في المستشفيات، وأنا عارف أنه لو روحت المطار هشوف كل الأمهات في المغرب ، وسيكون صعب عليا”.

وكشف عبد الفتاح الجريني، عن قصة الخاتم الذي يحمله، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن “الخاتم بتاع والدي الله يرحمه، ووالدتي اديتهولي هدية، ولازم يكون معايا في كل مكان”.

وتابع عبد الفتاح الجريني، “أنا فاكر في يوم دفن والدتي انا راجع وقابلوني ناس في الشارع وكانوا عايزين يتصوروا معايا، وتقبلت ذلك رغم حزني الكبير لان هما مالهومش ذنب”.

وأشار عبد الفتاح الجريني إلى أن “أغنية جنبك على طول أغاني متداولة في الأفراح، وبحب أكون ذكرى حلوة موجودة”.