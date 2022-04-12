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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى لـ77 عمارة بسور مجرى العيون

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، كما استعرض فيديو يوضح المسار الزمنى لتنفيذ أعمال التطوير، مؤكداً أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياسى.

مسئولو " الإسكان " يتابعون مشروعات تطوير مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون..صور

إنهاء الهيكل الخرساني لـ 60 عمارة في مشروع تطوير "سور مجرى العيون"

وقال وزير الإسكان: يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، وقد تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لـ77 عمارة، والانتهاء من تشطيب الواجهات لـ67 عمارة، بجانب تنفيذ أعمال تشطيب باقى الواجهات والتشطيبات الداخلية وأعمال المرافق بنسب متقدمة، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، وبلغت نسبة إنجازه 72 %، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.
 

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