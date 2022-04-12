فاركو يهاجم الزمالك بـ شكرى نجيب وأحمد شريف

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيلة فاركو لمواجهة الزمالك في الدوري:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: جيفرسون اينكادا، عبد الله بكرى، أحمد عبد العزيز "مودي"، رامي صبري، جابر كامل.

خط الوسط: أحمد محمد "البحراوي"، كينجسلي سوكاري، محمود حمادة.

خط الهجوم: شكري نجيب، أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا"، بلال جمال، علي بهيج، أحمد عبد العزيز إبراهيم الصغيري، محمود جهاد، عزمي غوما، هشام فتح الله أحمد عوض، محمد أسامة.