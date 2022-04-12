وفاة الممثل الكوميدي جيلبرت جوتفريد عن عمر يناهز 67 عاما

أعلنت عائلة الممثل الكوميدي الشهير جيلبرت جوتفريد وفاته بعد معاناته مع المرض عن عمر يناهز 67 عاما، منذ قليل.

اشتهر الممثل جيلبرت جوتفريد بتقديم ستاند أب كوميدي شهير في أمريكا، بعدما بدأ عروضه في سن 15 عاما، وكان معروفا بصوته الفريد وطريقته المميزة على المسرح.

شارك جيلبرت جوتفريد بصوته في العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الكوميدية، وظهر بصوته في فيلم ديزني الشهير Aladdin نسخة 1992 بصوت الببغاء الساخر لاجو.

من أبرز أعمال جيلبرت جوتفريد كان مشاركته في ساترداي نايت لايف، وفاميلي جاي، وكان يحضر لعدد من العروض الكوميدية مؤخرا.

جاء ذلك بعد عدة أشهر من العثور على صديقه الممثل والكوميديان بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ولم يعثر المحققين على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات.