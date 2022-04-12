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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع فاركو سلبيا

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبياً أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصد الزمالك للنقطة 32 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فى انتظار الأهلي لعب مبارياته المؤجلة، بينما ارتفع رصيد فاركو الى النقطة 18 فى المركز التاسع. 

ومع بداية الشوط حاول فاركو السيطرة على مجريات اللعب وشن هجمة مثلت خطورة على مرمى محمد أبو جبل الذى أخطأ فى الإمساك بالكرة، ثم هجمة أخرى جاءت عن طريق شكرى نجيب الذى استلم الكرة وسدد كرة مرت بجوار المرمى، بعدها سيطر الزمالك على الكرة ووصل بأكثر من كرة لمرمى محمد صبحى.

وفى الدقيقة 16 شن الزمالك أخطر هجماته عن طريق سيد نيمار الذى مر وسدد كرة صاروخية توحلت لضربة ركنية، وبعد تنفيذها ارتدت لطارق حامد الذى سددها بجوار القائم.

ومع الدقيقة 20 استعاد فاركو التوازن وهاجم فريق الزمالك، وبعدها انحصرت الكرة فى وسط الملعب دون خطورة تذكر على مرمى الفريقين.، وفى الدقيقة 39 أخطأ محمد أبو جبل للمرة الثانية ويهدر رامى صبري فرصة هدف محقق لفاركو.

وفى الدقيقة 40 مر سيد عبد الله نيمار بكرة وسددها بقوة مرت بجوار قائم مرمى محمد صبحى، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثانى، أجرى فيريرا تبديلين بخروج محمد عبد الشافى وإسلام جابر ودخول أحمد فتوح وإمام عاشور، وفى الدقيقة 52 أهدر أحمد شريف فرصة هدف محقق بعدما كان شبه منفرد بمحمد أبو جل واستغل تقدم الحارس إلا أنه سدد الكرة أعلى المرمى، وفى الدقيقة 60 غادر سيد عبد الله ودخل محمود شيكابالا.

وبعد نزول شيكابالا نشط هجوم الزمالك نسبيًا، ثم دخل سيف الدين الجزيرى وخروج يوسف أوباما من أجل تنشيط الهجوم بشكل أكبر.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك

1- الزمالك 32 نقطة

2- الأهلي 31 نقطة

3- بيراميدز 29 نقطة

4- سموحة 23 نقطة

5- فيوتشر 19 نقطة

6- المصري 19 نقطة

7- البنك الأهلي 18 نقطة

8- فاركو 18 نقطة

9- انبي 15 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

11- الاتحاد السكندري 14 نقطة

12- الجونة 14 نقطة

13- طلائع الجيش 14 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- المقاولون العرب 11 نقطة

16- ايسترن كومباني 10 نقاط

17- مصر المقاصة 9 نقاط

18- الإسماعيلي 8 نقاط

نادي الزمالك فاركو الدوري المصري الممتاز الأهلى محمد أبو جبل

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