سلة الزمالك يفوز على كيب تاون ببطولة أفريقيا لكرة السلة| صور

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، فوزا على حساب نظيره كيب تاون بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 101- 77، في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية لبطولة افريقيا التي تستضيفها القاهرة حالياً وتستمر حتى 19 إبريل الحالي.

جاءت نتيجة فترات المباراة كالتالي..

25/21

36/40

67/56

101/77

جاءت المباراة قوية بين الفريقين حيث استطاع أبناء القلعة البيضاء السيطرة على مجريات الأمور لصالحهم.

شهدت المباراة تألق أنس اسامه ومصطفى كيجو وعمر هشام وأحمد عزب وأنس أسامة وأحمد ياسر مودي.

كما قامت اللجنة المنظمة للبطولة بتوزيع هدايا للجمهور الموجود أثناء المباراة عبارة عن تيشيرتات تحمل شعار البطولة

حرص على حضور المباراة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن أحمد عادل عبد الفتاح رئيس جهاز السلة لدعم ومساندة الفريق.



وفاز الزمالك على كوبرا سبورت بطل جنوب السودان بنتيجة 80-63 في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي في أولى مباريات البطولة

وكان فريق “سلة الزمالك” ضمن المشاركة في بطولة الأندية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا، ومحمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إدارياً.