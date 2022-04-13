ضياء السيد: الـ 6 شهور اللى اشتغلتهم مع كيروش بـ 10سنين.. فيديو

قال ضياء السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، إن المدير الفني، هو الوحيد الذي له الحق في اختيار اللاعيبة اللى هتسدد ضربات الجزاء، مؤكدا أنه على الرغم من الضغط الكبير الذي تعرض له صلاح بلقاء السنغال إلا أنه لديه احترافية كبيرة.



وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن كارلوس كيروش يستحق كل تقدير، فهو مدرب أكثر من محترف ويهتم بكل التفاصيل الخاصة بالمباريات ويسأل عن كل اللاعبين.

وتابع المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، أنه حتى قبل لقاء السنغال الذي اقيم في القاهرة، رفض التدريب على ارضية الملعب للحفاظ عليها لخلق جو مثالي للاعبين.

وأشار ضياء السيد إلى أن الـ 6 شهور اللى اشتغلتهم مع كيروش يعادلوا 10 سنوات من العمل.



