جنود مجهولة في ملحمة الاختيار3.. هؤلاء شاركوا في صناعة العمل الفني الأبرز في رمضان

منذ بداية عرض الموسم الأول من مسلسل الاختيار، أشاد الجمهور والنقاد بالقصص التي يعرضها العمل الأبرز في رمضان للعام الثالث على التوالي، والحقائق التي تتكشف من خلال محاكاة لأحداث وبطولات حقيقية شهدتها مصر في فترة عصيبة.

صناعة العمل الدرامي لا تقتصر فقط على المؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي، وطاقم الممثلين الذين يظهرون أمام الكاميرات، لكن يشارك في تقديمه عدد من الأشخاص الذين لا تقل وظيفتهم أهمية عن المثلث الأساسي الذي يكون الأكثر شهرة وتتردد أسمائهم في كل وسائل الإعلام.

يضم تتر مسلسل الاختيار عشرات بل مئات الأسماء من الأشخاص المسئولين عن تحضيرات العمل، ومن أبرزهم مدير التصوير الذي برع في تقديم صورة تكاد تكون حية لأحداث هامة، والمونتاج الذي يربط الحقائق ببعضها، والموسيقى التي تصاحب كل الأحداث بتصاعدها وإثارتها.

ومؤخرا لفت ماكير ومصمم الشعر في مسلسل الاختيار الأنظار أيضا، بعدما تمكنا من تحويل نجوم وممثلين نعلم وجوههم جيدا، إلى شخصيات تاريخية ببراعة بل تغير ملامح معظمهم بشكل لم يتخيله أحد، إلى جانب مصمم الملابس الذي تمكن من صناعة أشكال معبرة عن توجهات سياسية ومستويات اجتماعية مختلفة.

مدير التصوير

حسين عسر

يشترك المخرج ومدير التصوير في مهمة تقديم صورة جيدة للمشاهدين، لكن المتخصص الأول هو المسئول عن تحريك الكاميرات بشكل يلفت نظر الجميع، ونجح الاختيار على مدار مواسمه الثلاث في هذه المهمة.

يقف خلف هذا النجاح مدير تصوير حفر اسمه في المجال بشكل لا يختلف عليه أحد وهو حسين عسر، الذي شكل مع بيتر ميمي ثنائيا قويا وحققا نجاحا ملحوظا للجميع في أعمال متتالية منها كلبش والأب الروحي، وفيلم حرب كرموز، وكازابلانكا.

يحرك حسين عسر كاميراته في الاتجاهات التي تقدم للمشاهد الحقيقة كاملة، وبشكل ملفت للانتباه، ويستخدم الإضاءة المناسبة لإيصال اللحظة أو المشاعر التي يعبر عنها الحدث سواء كانت مفرحة أو حزينة أو جادة وهي كلها لحظات عشناها جميعا مع الاختيار.

الموسيقى التصويرية

خالد الكمار

هل تخيلت يوما عملا حماسيا دون موسيقى تصويرية تخطفك معها وتشعرك بلحظات الصعود والهبوط واقتراب الخطر وحل الأزمات؟

هذه هي الخلطة التي تمكن خالد الكمار من تقديمها بسلاسة في الموسيقى التصويرية للاختيار وهو العمل الذي يحمل في أحداثه الكثير من المشاعر المتقلبة ولحظات اليأس والأمل والانتصار والإصرار.

اعتمد خالد الكمار في موسيقى الاختيار على الوتريات والنوتة القوية التي تتصاعد بحدة في مشاهد المداهمات واللحظات الحاسمة، وتكون حانية في أوقات العلاقات الاجتماعية والإنسانية ولحظات الفقد.

وصل خالد الكمار لهذا التمكن من أدواته بعد رحلة طويلة من الأعمال المتباينة في قصتها لكن يجمعها النجاح والانتشار ومن أبرزها ليالي أوجيني وأفراح القبة، وعوالم خفية، ومرورا بمسلسل ليه لأ وفيلم الحارث، والبحث عن علا، كما يقدم هذا العام أيضا موسيقى مسلسل فاتن أمل حربي.

مونتاج الاختيار3

الاختيار 3

تقطيع المشاهد وترتيبها والحفاظ على مسار الأحداث يعد عملا صعبا لمن لا يفهمه، لكنه أيضا عملا ممتعا لمن يعرف جيدا أدواته، وهذا ما نجحت فيه شركة المونتاج التي تولت جميع أعمال الاختيار وكتب اسمها على تتر العمل.

كما شارك في المونتاج ثلاث فتيات تظهر أسمائهن على تتر الاختيار، وهي ملحوظة لافتة للنظر تؤكد على أن الموهبة لا تقتصر على أحد.

الماكياج وتصفيف الشعر

الماكير أحمد مصطفى مع ياسر جلال

ماكياج الشخصيات يعد أبرز أبطال مسلسل الاختيار3، بعدما انبهر الجميع بتحول الشخصيات التي نعرفها من الممثلين إلى أبطال وقيادات بارزة في الدولة.

وكان الماكير أحمد مصطفى هو الجندي المجهول وراء التحول الكبير الذي ظهر به الفنان ياسر جلال أثناء تقديمه شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوليه مهمة الدفاع عن البلاد.

ويشاركه في هذه المهمة الكوافير محمود عبد المنعم، الذي بذل جهدا كبيرا في تقديم شخصيات حقيقية لا نستطيع تفرقتها عن شكل وستايل الذين يعبرون عنهم.