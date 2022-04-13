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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على مشاجرة بين عائلتين في أسوان بسبب خلافات الجيرة

مشاجرة- أرشيفية
مشاجرة- أرشيفية

تمكنت وحدة المباحث بمركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الإصلاح القبلية التابعة لدائرة المركز، وذلك بعد تبادل إلقاء زجاجات المولوتوف

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الإصلاح القبلية، التابعة لدائرة المركز. 

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وعلى الفور توجهت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو لمكان المشاجرة حيث تمكنوا من السيطرة عليها. 

وألقى ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو القبض على اثنين من طرفي المشاجرة، وبالتحريات الأولية تبين المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة. 

 وكان قد تعرض عدد من المنازل وأشجار النخيل لحريق بقرية حاجر القنان بمركز إدفو وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق الذي اندلع في كرم النخيل بالقرية حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب في 20 نخلة وأسطح ٨ منازل ومسجد ، بجانب نفوق 6 رؤوس من المواشي ، فيما لم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.

وصرح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أدفو بأن جهود السيطرة على الحريق الكبير أستمرت لأكثر من ٣ ساعات شاركت فيها ٦ عربات مطافي كبيرة ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه، بالإضافة إلى عدد من المناشير واللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التي أندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وأحتوائها.

ولفت إبراهيم سليمان إلى المتابعة اللحظة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بأشراف من اللواء خالد كامل مساعد مدير الأمن، والعميد حازم صفوت مأمور قسم أدفو، علاوة على العقيد إيهاب حمدي قائد قوات الحماية المدنية، فضلاً عن قيادات الوحدة المحلية مدعمة بالمعدات والعربات ومساعدة واسعة من أهالي القرية.

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