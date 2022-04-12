بـ1.7 مليار جنيه.. محافظ أسوان يشارك العاملين بمحور خزان أسوان وجبة الإفطار

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين والفينين والمهندسين بمشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان الجديد على النيل، بتناول وجبة إفطار فى أجواء رمضانية ووسط فرحة من العاملين المشروع.

واستمع أشرف عطية لشرح تفصيلى عن معدلات تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق الذى تصل تكلفته المبدئية إلى 1.7 مليار جنيه من المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة العامة للمنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندس محمد هنداوي رئيس قطاع شركة النيل العامة لأنشاء والطرق، ومهندسي الشركات المنفذة، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 70.6 % ، ويصل طول محور كوبرى بديل خزان أسوان إلى 5,4 كم ، وبعرض 29 متر ، ويضم 3 حارات مرورية لكل إتجاه.

وأكد محافظ أسوان، أن عمال مصر فى كل موقع يجسدوا ملحمة وطنية عظيمة لإنجاز هذه المشروعات الضخمة التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى يتطلب منا جميعاً التلاحم والتكاتف ، وبذل أقصى جهد لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل.

ولفت المحافظ إلى أن وزارة النقل تقوم بتحقيق طفرة كبيرة فى قطاع الطرق والنقل ومتابعة يومية من الفريق كامل الوزير منها مشروعات غير مسبوقة من أبرزها محاور وكبارى كلابشة ودراو وخزان أسوان البديل والسيل الجديد والمضيق ، بجانب مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأيضاً مشروع إزدواج أسوان / توشكى / أبو سمبل السياحية مما يساهم فى خلق شبكة طرق ومحاور طولية وعرضية لإستيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل ، وأيضاً لخدمة الحركة التجارية بين مصر والدول الإفريقية عبر البوابة الجنوبية.

وكشف أشرف عطية عن أنه لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بمحيط مشروع كوبرى خزان أسوان البديل فقد وافق الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على تخصيص 27 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية ومرافق المنشآة السكنية بالخزان شرق والتابعة للوزارة من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، بجانب رصف الطرق الداخلية للمنشآة السكنية ، بالإضافة إلى إنشاء أسوار حول المساكن .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هموم ومطالب المواطن الأسوانى فى جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة تقع فى بؤرة إهتمام القيادة التنفيذية حيث نسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتلبية المطالب المشروعة والملحة .

جاء ذلك أثناء لقاءه مع قيادات وممثلى أهالى قرية بلانة بمركز نصر النوبة ، بحضور ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين وأمين حزب حماة وطن .

وخلال اللقاء أشار المحافظ إلى أنه سيتم رفع مذكرة تفصيلية للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لخفض رسوم الغرامات الواقعة على المزارعيين الذين لم يلتزموا بمنظومة الرى الحديث والمطور ويعتمدون على الرى بالغمر من خلال عمل فتحات لرى زراعاتهم وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم جراء هذه الغرامات .

محافظ أسوان مع العاملين بمشروع كوبرى الخزان البديل

محافظ أسوان مع العاملين بمشروع كوبرى الخزان البديل

محافظ أسوان مع العاملين بمشروع كوبرى الخزان البديل