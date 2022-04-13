موسيماني يمنح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي لبيع أحمد ياسر ريان نهائيا

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على بيع أحمد ياسر ريان المحترف في صفوف ألتاي التركي، بشكل نهائي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: النادي التركي قدم عرضا لشراء اللاعب وتفعيل بند شراء أحمد ياسر ريان مقابل مليون و250 ألف دولار وعدم دفع القيمة الحقيقة لشراء اللاعب بـ 2 مليون دولار وفقًا للعقد بين الطرفين أثناء إعارة اللاعب.

وأضاف شبانة، إدارة الكرة تدرس الموافقة علي العرض وبيع اللاعب خاصة أن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي لم يطلب عودته حتي الآن.

وأتم تصريحاته، يحق للنادي الأهلي بيع ريان لنادي ألتاي التركي مقابل 2 مليون دولار والحصول على 15 % إعادة بيع اللاعب من التاي التركي إلي أي نادي أخر بعد استغناء النادي الأهلي عنه