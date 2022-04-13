طارق السعيد: تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب قرار صائب.. وأطالبه بسد أذنيه

قال طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق، إن إيهاب جلال مدرب الفراعنة الجديد، صاحب فكر عالِ ويتميز بالهدوء، مشيرًا إلى أنه قرار تعيينه كان صائبًا من اتحاد الكرة المصري.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن إيهاب جلال لديه عدة تجارب ناجحة مع أكثر من نادٍ من أندية القمة على رأسهم الزمالك وأخيرًا بيراميدز.

وأشار إلى أن إيهاب جلال لا بد أن يستعين بالوجوه والعناصر الجديدة، وهذا ما سيجده في المنتخب الأولمبي، خاصة وأن السنوات المقبلة، تحتاج لتغيير الدماء، مشددًا أن الفترة المقبلة ما قبل كأس العالم 2026 تحتاج لصنع لاعبين دوليين.

وأوضح طارق السعيد، أنه من الضروري أن لا يستمع إيهاب جلال للانتقادات أو الهجوم الذي يتعرض له، خاصة وأنه بعيد عن الأهلي والزمالك، وهي المرة الأولى التي نجد فيها مدرب من خارج القطبين.

واختتم تصريحاته، أنه يتمنى أن يستوعب لاعبي منتخب مصر طريقة لعب إيهاب جلال في أقرب فرصة ممكنة، خاصة وأنه مُقبل على خوض مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.