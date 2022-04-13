نائب محافظ القليوبية تتفقد عددًا من المشروعات بطوخ لإزالة معوقات تنفيذها

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة طوخ لدفع الاعمال بها وإزالة المعوقات وتسليمها فى المواعيد المحددة.

وبدأت "ريان" جولتها بتفقد مستشفى طوخ المركزى المقامة على مساحة 3450 مترًا والتى تبلغ تكلفتها حوالى 308 مليون جنيه ، حيث وصلت نسبة تنفيذ الاعمال إلى 60٪.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى مكونة من دور أرضى و3 أدوار علوية وتشتمل على ١٦ عيادة خارجية ،٩٠ سرير داخلي ، ٢١ سرير رعاية مركزة ،١٦ حضانة أطفال ،٢٠ ماكينة غسيل كلوي ،٦ غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد كما تشمل المستشفى "مناطق انتظار - مكاتب إدارية - العيادة الخارجية - قسم للطواريء - قسم للغسيل الكلوي - قسم للعلاج الطبيعي - قسم الأشعة - التعقيم المركزي - غرف عمليات - استراحات الأطباء ومدرسة التمريض - قسم للمعامل – حضانات - قسم للحروق - قسم جراحة المناظير".

ثم توجهت " ريان " لتفقد مشروع كوبرى مصرف نامول بعزبة يونس وذلك بتكلفة حوالى 750 ألف جنية ضمن اعمال الخطة الاستثمارية ، واستكملت الجولة بتفقد محطه معالجه صرف صحي نامول على مساحه ٤فدان تقريبا بطاقه تصميميه ١٠٠٠٠م٣ /يوم حاليا بتكلفة حوالى 141 مليون ، حيث وصلت نسبة تنفيذ الاعمال الى ٦٨٪تقريبا.

جدير بالكر أن المحطة ستخدم قري (نامول - سنهره - خلوه سنهره - منصوره نامول _كفر حصافه _عرب الحصوه دندنا _شرق الطريق السريع - عزبه القاضي - كفر حسن سعد ) بطاقة تصميمية ١٠٠٠٠م٣ /يوم مستقبليا.

وتوجهت نائب المحافظ لتفقد محطه معالجه صرف صحي كومبتين المقامة على مساحه ٤ فدان تقريبا بتكلفه تقديريه ٧٠ مليون جنيه بطاقه تصميمة ٥٠٠٠ م٣/يوم حاليا وبعد أعمال التوسعه تزيد الطاقة ٥٠٠٠ م٣/يوم مستقبليا.

واختتمت " ريان "جولتها بتفقد محطه معالجه امياي المقامة على مساحه ١١ فدان تقريبا بتكلفه تقديريه 150 مليون جنية تقريبا وبطاقه تصميمة ١٠٠٠٠م٣ /يوم حاليا(كمرحله تانيه) و١٠٠٠٠م٣ مستقبليا (كمرحله ثالثة) ، حيث وصلت نسبه تنفيذ الاعمال الى ٨٠٪ ، جدير بالذكر أن المحطة تخدم قري (برشوم الصغري والكبري - السيفا - الصالحيه ).