عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة للتفتيش على المنشآت الصناعية بشبرا الخيمة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة في القليوبية حملة للتفتيش والرقابة على المنشأت الصناعية  داخل الكتلة السكنية وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تكثيف وتشديد وإحكام  الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.


وقال اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة أن الأجهزة التنفيذية قامت بتكثيف الحملات البيئيه للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية وخاصة الموجودة داخل الكتلة السكنية.

 

 وقد تم التفتيش على مصنع لتصنيع منتجات الألبان من حيث التراخيص من عدمها ومدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات الامن الصناعى وخطط الدفاع المدنى ضد مخاطر الحريق ومدى تطبيق معايير الصحه والسلامه المهنية.


واشار رئيس الحى إلى أن الحملات تهدف الى الرقابة على المنشآت التى تدار بدون تراخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئه من سجل بيئى وخطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.


من ناحية أخرى تمكن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من ضبط سيارتين أجرة تسيران عكس الاتجاه عند طريق مفارق الزقازيق بمدينة بنها، حيث وجه بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث موجها بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى. 


ووجه المحافظ إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات في الأماكن التي يعتاد عليها السائقون بالسير عكس الاتجاه وضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.


كما قام المحافظ أيضا بضبط سيارة تابعة للوحدة المحلية بمدينة طوخ لقيام السائق بنقل حمولة القمامة بدون تغطيتها حيث كلف المحافظ بعمل مذكرة ومجازاة السائق والتنبيه على جميع السائقين بجميع مجالس المدن بالالتزام بتغطية الحمولة لعدم التعرض للمسئولية، مشيرا أن المحافظة قامت بتوفير أغطية لجميع السيارات ووجهت باستخدامها حفاظا على النظافة العامة.

القليوبية محافظ القليوبية السلامة المهنية اللواء عبد الحميد الهجان شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

نائب وزير التعليم ينفي رسوب 5 آلاف معلم فى اختبارات الترقي

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بفعل الحرب الروسية الأوكرانية

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

مقنع يقتحم مترو بروكلين الأمريكية ويصيب مصريين.. ما القصة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد عددا من صوامع الغلال استعدادا لموسم حصاد القمح ..صور

محافظ القليوبية يضبط سياراتي أجرة تسيران عكس الاتجاه ويوجه بسحب التراخيص

محافظ القليوبية يتفقد الموقع الجديد المخصص لفحص السيارات أسفل كوبري الزقازيق ببنها

محافظ القليوبية يكرم الفائزين في أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بطوخ

ترشيحاتنا

بطريقة مأساوية .. فيل يقتل باحثاً كولومبياً يعمل لصالح جامعة أمريكية

تاج الدين: هدوء الحالة الوبائية في مصر.. ولكنه ما زال نشط عالمياً

تقرير: مصر من أكثر الاقتصادات تنوعًا وتطورًا في الشرق الأوسط

جون كيري: بوتين لن يطفئ الشمس

كنترولات الثانوية العامة تستكمل تسجيل بيانات طلاب المنازل الراغبين في دخول الامتحانات

موجة باردة.. الأرصاد: نشاط لـ سرعات الرياح يصل 50 كم فى الساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

فيديو

تعبت فقومت كلمته.. قصيدة تتسبب في التنمر من الشاعرةأميرة البيلي

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ