حملة للتفتيش على المنشآت الصناعية بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة في القليوبية حملة للتفتيش والرقابة على المنشأت الصناعية داخل الكتلة السكنية وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تكثيف وتشديد وإحكام الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



وقال اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة أن الأجهزة التنفيذية قامت بتكثيف الحملات البيئيه للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية وخاصة الموجودة داخل الكتلة السكنية.

وقد تم التفتيش على مصنع لتصنيع منتجات الألبان من حيث التراخيص من عدمها ومدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات الامن الصناعى وخطط الدفاع المدنى ضد مخاطر الحريق ومدى تطبيق معايير الصحه والسلامه المهنية.



واشار رئيس الحى إلى أن الحملات تهدف الى الرقابة على المنشآت التى تدار بدون تراخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئه من سجل بيئى وخطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.



من ناحية أخرى تمكن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من ضبط سيارتين أجرة تسيران عكس الاتجاه عند طريق مفارق الزقازيق بمدينة بنها، حيث وجه بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث موجها بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.



ووجه المحافظ إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات في الأماكن التي يعتاد عليها السائقون بالسير عكس الاتجاه وضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.



كما قام المحافظ أيضا بضبط سيارة تابعة للوحدة المحلية بمدينة طوخ لقيام السائق بنقل حمولة القمامة بدون تغطيتها حيث كلف المحافظ بعمل مذكرة ومجازاة السائق والتنبيه على جميع السائقين بجميع مجالس المدن بالالتزام بتغطية الحمولة لعدم التعرض للمسئولية، مشيرا أن المحافظة قامت بتوفير أغطية لجميع السيارات ووجهت باستخدامها حفاظا على النظافة العامة.