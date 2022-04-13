تبدأ 7 مايو .. ننشر جدول امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 .

تبدأ الامتحانات بالصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني

يوم السبت الموافق 7/5/2022

وحتى الخميس الموافق 12/5/2022

ولمدة 6 أيام .



أما إمتحان الصف الرابع الإبتدائى

فيبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022

وحتى الخميس 12/5/2022

ولمدة 5 أيام .

وامتحانات النقل للتعليم الفني ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 10/5 وحتى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 15 يوما

وامتحانات الصف الخامس والسادس الإبتدائي .



اما الثاني الإعدادي العام والرياضي

ستبدأ يوم السبت الموافق 14/5 وتنتهي امتحانات النقل الإبتدائي 18/5

والثاني الاعدادي ينتهي 19/05

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامه

والرياضية و الصم والمكفوفين والإعدادية المهنيةيوم السبت الموافق 21/05 إلى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 6 أيام .



اما امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي فستقام يومي الثلاثاء الموافق 19/4 والاربعاء الموافق 20/4

وامتحان التربية الرياضية نظري للصف الثالث الإعدادي للمدارس الرياضية يوم الثلاثاء 19/4.



أما امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع للصفوف النقل لجميع المراحل فتتم وفقا لظروف كل إدارة تعليميه .



ويتم اعتماد جداول المدارس الخاصه وفقا لظروف وطبيعه كل مدرسه مع الالتزام بمواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني والالتزام التام بجدول الصف الرابع الابتدائي والثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوي.

ويتم امتحان المجالات العملية(العملي) للإعدادية المهنية والمهنية للصم وضعاف السمع يوم السبت 14/5 إلى يوم الاثنين 16/5.



وتستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطه الزمنيه.

وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة _مدير المديرية علي أنه لا تعقد امتحانات في الفتره من الخميس 21/4 الى الأحد 24/4 والاثنين 25/4 الموافق شم النسيم والفتره من الخميس 28/4 إلي الخميس 5/5 /2022

