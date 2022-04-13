جاجوار تطرح إصدارات هايبرد جديدة من طراز F-Pace.. صور

أضافت جاجوار فئتين رياضيين جديدين إلى مجموعة سيارات طراز F-Pace ، من خلال مجموعات نقل هجينة معتدلة في إصدار سيارات البنزين والديزل.

جاجوار F-Pace

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تقدم الشركة الإصدار الجديد، جاجوار F-Pace 300 Sport بمحرك ديزل هجين معتدل مكون من 6 سلندر سعة 3.0 لتر بقوة 295 حصانًا و 479 رطلاً من عزم الدوران. وقادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 6.4 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 143 ميلاً في الساعة. معدل استهلاك الوقود، 38.2 ميلا في الغالون.

جاجوار F-Pace

الإصدار الثاني الجديد الأكثر قوة واقتدارا، جاجوار F-Pace 400 Sport بمجموعة نقل تعمل بالبنزين مع إضافة هجين معتدل، محرك سداسي الاسطوانات بسعة 3.0 لتر سوبر تشارج بقوة 394 حصانًا و 405 رطلاً قدمًا وقادر على التسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 5.4 ثانية مع أقصى سرعة تبلغ 155 ميلاً في الساعة.

جاجوار F-Pace

تزعم شركة "جاجوار" أن المكونات الهجينة سواء في محرك الديزل أو البنزين تحسن من الأداء العام للسيارات خاصة مع بدء التشغيل وعند استخدام الكبح مع استخدام تقنيات للمساعدة في التسريع ودعم نظام إيقاف تشغيل المحرك.

جاجوار F-Pace

كما هو الحال مع جميع فئات تجهيز وإصدارات جاجوار F-Pace ، يتم تضمين الدفع الرباعي بشكل قياسي ، وكذلك علبة التروس الأوتوماتيكية من 8 سرعات. تشمل المعدات القياسية في كلتا السيارتين الحزمة السوداء، التي تضيف زجاجًا عازلا للخصوصية وسقفًا أسود وعجلات سوداء خماسية الأضلاع. يتم تضمين Smartphone Pack أيضًا بشكل قياسي ، مما يوفر خدمة آبل كار بلاي اللاسلكية و آندرويد أوتو.